Türkei bestätigt Putin-Besuch

20.17 Uhr: Der türkische Außenminister Hakan Fidan bestätigt einen bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Land. "Dieser Besuch wird uns die Gelegenheit geben, viele Fragen zu erörtern", sagt Fidan im staatlichen Fernsehsender TRT Haber. Einen genauen Termin nannte der Außenminister nicht. Laut Medienberichten wird Putin am 12. Februar in der Türkei erwartet.