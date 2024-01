Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll Gerüchten zufolge erfolglos versucht haben, seinen beliebten Befehlshaber Walerij Saluschnyj zu entlassen. Tobt in der Ukraine ein Machtkampf im Schatten des Krieges?

Die Lage für die Ukraine ist ernst. Die russische Armee erhöht die Intensität ihrer Angriffe, immer wieder schlagen Raketen und Kamikaze-Drohnen in ukrainischen Städten ein. Bislang kommt Russland aber auch in diesem Kriegswinter eher langsam voran, während die ukrainischen Verteidiger meist erfolgreich ihre Stellungen halten. Doch wie lange noch? Fakt ist: Für die Abwehr der russischen Invasion braucht die Ukraine mehr militärische Unterstützung aus dem Westen.

In dieser Situation kommt interner Streit innerhalb der ukrainischen Führung zur Unzeit für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung. Trotzdem scheint sich ein Konflikt immer weiter zuzuspitzen: Selenskyj soll versucht haben, den in der ukrainischen Bevölkerung äußerst beliebten Generalstabschef Walerij Saluschnyj zu entlassen. Auf Druck der USA und Großbritanniens sowie hochrangiger Militärs habe Selenskyj diese Entscheidung rückgängig machen müssen, berichtete die "Times". Mehr dazu lesen Sie hier.

Andere Medien berichten noch genauer: Der "Guardian" meldete unter Berufung auf Oppositionsabgeordnete, der Präsident habe Saluschnyj am Montag zum Rücktritt aufgefordert, was dieser jedoch abgelehnt habe. Auch die "New York Times" berichtete über Selenskyjs Plan, Saluschnyj zu feuern. Seither brodelt die Gerüchteküche.

Nun geht es plötzlich um Selenskyjs Macht, denn Saluschnyj wurden in der jüngeren Vergangenheit Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt. Der aufkochende innenpolitische Konflikt im Land zeigt, dass der ukrainische Präsident nicht unumstritten ist. Es tobt ein Machtkampf und dieser ist zum jetzigen Zeitpunkt eine schlechte Nachricht für die Ukraine – und eine gute für Wladimir Putin.

Saluschnyj ist beliebter als der Präsident

Lange Zeit präsentierten sich Selenskyj und Generalstabschef Saluschnyj als Einheit. Die Botschaft: In Kriegszeiten stehen Politik und Militär Seite an Seite.

Doch seit einiger Zeit kriselt es im Verhältnis der beiden. Ein Grund dafür war zunächst die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive im Jahr 2023. Der 50-jährige Saluschnyj wurde wenige Monate vor dem russischen Einmarsch im Februar 2022 Oberbefehlshaber der Armee. Unter seinem Kommando hielten die ukrainischen Truppen der Invasion stand und eroberten sogar besetzte Gebiete zurück. Auch deshalb gilt der General als beliebt bei seinen Soldaten und in der Bevölkerung. Bisher dementierte er politische Ambitionen aber immer.

Selenskyj, der nach Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 national und international zum Symbol des Freiheitskampfes wurde, ist mittlerweile auch in der Ukraine nicht mehr unumstritten. Obwohl er keiner Partei angehört und sich nur selten in den Medien zeigt, gewinnt Saluschnyj dagegen immer mehr an Zuspruch. Käme es zu einer Stichwahl zwischen ihm und Selenskyj, so das Ergebnis einer Umfrage aus dem Dezember 2023, läge er vorne.

Ein weiterer zentraler Grund für den aktuellen Streit ist die Kommunikationsstrategie des Generals. Saluschnyj schrieb im Dezember in der britischen Zeitung "The Economist", dass sich der Krieg in einer Pattsituation befindet. Daraufhin rügte ihn Selenskyj öffentlich. Zuvor hatte der ukrainische Präsident erklärt, dass sein Land täglich neue Erfolge brauche. Ein Widerspruch zu den Ausführungen seines Generals.

Streit zwischen der militärischen und politischen Führung