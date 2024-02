Präsident Selenskyj verschärft den Machtkampf mit der militärischen Führung seines Landes. Er kündigte eine Entlassungswelle an. Der Schritt birgt große Risiken.

Wolodymyr Selenskyj will laut eigenen Aussagen die politische und militärische Führungsstruktur des Landes umbauen. Das sagte der ukrainische Präsident in einem Interview mit dem italienischen TV-Sender RAI. "Ein Neustart ist notwendig", so Selenskyj. "Ich denke über diesen Austausch nach. Es ist eine Frage für die gesamte Führung des Landes."

Wen dieser personelle Neuanfang vor allem treffen könnte, zeichnet sich seit Tagen ab: den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj. Von einer "Fehde" zwischen den beiden Männern ist zu lesen. Offenbar ist Saluschnyj beim Präsidenten in Ungnade gefallen, nachdem der Militär zuletzt in Interviews und Essays mehrfach auf die schwierige Lage der ukrainischen Truppen bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor hingewiesen hatte.

Selenskyj erklärte am Sonntag gegenüber RAI, dass nun Einigkeit und Zuversicht notwendig seien. "Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir alle am selben Strang ziehen", sagte der Präsident. Offenbar sieht er knapp zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion diese von ihm propagierte Zuversicht bei Saluschnyj nicht mehr als gegeben. "Wir dürfen nicht entmutigt sein, wir müssen die richtige und positive Energie haben. Negativität muss zu Hause bleiben. Wir können es uns nicht leisten, aufzugeben."

Mögliche Nachfolger werden bereits gehandelt

Wie mehrere US-Medien berichteten, soll Selenksyj den Oberkommandierenden bereits in der vergangenen Woche in sein Büro gebeten und ihm die Entscheidung seiner bevorstehenden Entlassung mitgeteilt haben. Auch soll der Präsident Saluschnyj eine neue Rolle angeboten haben. Welche das sein könnte, wurde nicht bekannt. Saluschnyj soll jedoch abgelehnt haben. Als mögliche Nachfolger im Amt des Oberkommandierenden waren Heeres-Chef Olexander Syrskyj und Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanow genannt worden.

Offenbar soll Selenskyj seine Entscheidung dem wichtigsten Verbündeten USA bereits mitgeteilt haben. Wie die Biden-Regierung auf den möglichen Plan einer Entlassung Salsuschnyjs reagierte, ist nicht bekannt.

In der Vergangenheit hatte es wiederholt Differenzen zwischen Selenskyj und Saluschnyj gegeben. Im November erklärte der General, der Krieg sei in eine Pattsituation getreten, und zog damit eine Rüge des Präsidenten auf sich. Zuvor hatte das ukrainische Militär mit einer Gegenoffensive nur begrenzte Erfolge gegen die Stellungen der russischen Armee an der rund 1.000 Kilometer langen Front erzielt. In einem jüngst veröffentlichten Beitrag für den US-Fernsehsender CNN kritisierte Saluschnyj unter anderem, dass man aufgrund des Widerstands in der Ukraine keine hinreichende Kampfkraft aufbauen könne.

Für Selenskyj könnte der Schritt riskant sein. Saluschnyj gilt als äußerst beliebt in der Ukraine – laut Meinungsumfragen ist er sogar beliebter als der Präsident selbst. Würde Saluschnyj für ein politisches Amt kandidieren, könnte er zur Bedrohung für den Präsidenten werden. Derartige Ambitionen hat Saluschnyj bislang jedoch stets von sich gewiesen.

"Davon wollen wir wegkommen"

Der 50-jährige General wird in dem Land als Held verehrt, wird ihm doch die erfolgreiche militärische Zurückschlagung der ersten Welle der russischen Invasion im Frühjahr 2022 und die Verteidigung der Hauptstadt Kiew zugeschrieben. Wie die "The Japan Times" von ukrainischen Soldaten erfahren haben will, könnte seine Entlassung in der Armee für Unmut sorgen. "Dann wird es einen Aufstand geben", zitiert die Zeitung einen Soldaten.