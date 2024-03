Der russische Sender Russia Today hat einen Mitschnitt eines Gesprächs deutscher Offiziere veröffentlicht. An der Spitze des Senders steht die Putin-Vertraute Simonjan. Was über sie bekannt ist.

Unter dem Deckmantel eines Nachrichtensenders verbreitet Russia Today (RT) Kremlpropaganda – an der Spitze steht Chefredakteurin Margarita Simonjan. Sie gilt als enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Mit dem Mitschnitt will Russland wohl vor allem belegen, dass Deutschland längst Kriegspartei ist – ein wichtiges Argument in der russischen Kriegspropaganda gegen die Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Auch deswegen inszenierte Simonjan die Veröffentlichung auf RT als Sensation.

Große Wut auf den Westen

Simonjan treibt schon lange eine große Wut und Enttäuschung über den Westen an. In einem Beitrag auf Russia Today, der in Übersetzung auch von der deutschen Zeitschrift "Emma" veröffentlicht wurde, schrieb sie 2018, im Westen herrsche eine "prahlerische Missachtung der grundlegenden liberalen Werte". Stattdessen würde die Umsetzung "ultra-liberaler Ideen" erzwungen.

Dass ihr eigener Sender eine deutlich erkennbare politische Position vertritt, sieht sie bei allen Vorwürfen gegen westliche Medien nicht als Problem an. "Wir machen kein Geheimnis aus der Tatsache, dass wir ein russischer Sender sind – selbstverständlich sehen wir die Welt vom russischen Standpunkt aus. Wir sind in dieser Hinsicht sehr viel ehrlicher", sagte sie dazu vor einigen Jahren. Die Reichweite beschränkt sich dabei nicht nur auf Russland. Der Sender wird auch im Ausland von vielen Menschen verfolgt, hinzukommen fremdsprachige Ableger wie RT Deutsch in Deutschland.

Schneller Aufstieg

Simonjan hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. 1980 als Kind armenischer Eltern im südrussischen Krasnodar geboren, wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen auf. In der zehnten Klasse gewann sie ein Stipendium des US-amerikanischen Außenministeriums und verbrachte ein Jahr im Staat New Hampshire.

Nach der Schule begann sie ihre journalistische Laufbahn zunächst bei einer Lokalzeitung und dann bei einem örtlichen Fernsehsender. Parallel studierte sie Journalistik an der Kuban-Universität in ihrer Heimatstadt. Zudem besuchte sie eine Fachschule für Fernsehen.

"Im Grunde haben alle, die im sowjetischen Journalismus gearbeitet haben, ihren Job verloren", sagt sie. "Sie stellten lieber Leute ohne Erfahrung ein. Es gab sogar Stellenausschreibungen, in denen es hieß: 'Wir suchen Journalisten ohne Erfahrung'", schilderte sie ihre Erfahrungen mit der russischen Medienbranche Ende der Neunzigerjahre.

Ihr Aufstieg begann mit Berichten über den Tschetschenien-Krieg Ende der Neunzigerjahre. Für ihre Berichte über den Krieg und die Flutkatastrophe im Süden Russlands erhielt sie eine Auszeichnung des Journalistenverbands. Als Korrespondentin für den Sender Rossja 1 berichtete sie 2004 über die Geiselnahme von Breslan, war als eine der ersten vor Ort und bekam als Augenzeugin mit, wie 334 Menschen, darunter 196 Kinder, ermordet wurden.