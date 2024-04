Mehr als 2.000 Teile aus den USA und Japan in russischen Jets?

Trotz westlichen Sanktionen schafft es Russland offenbar, Technik aus dem Westen zu importieren und militärisch zu nutzen. In Kampfjets sind offenbar 2.000 Teile aus den USA und Japan verbaut.

Russland verbaut offenbar zahlreiche Teile aus den USA und Japan in seinen Kampfjets. Rund 2.000 Teile aus diesen Ländern seien Teil der Flieger, zeigt eine Recherche von Radio Free Europe/Radio Liberty.

Auch über Zwischenlieferanten in der EU nach Russland gelangt

Dabei handele es sich um Elektronikkomponenten wie Mikrochips, die laut des Senders über Zwischenlieferanten mit Sitz in Ungarn, Zypern, der Türkei, China und Russland an russische Fabriken geliefert werden. Die Recherche fand auch heraus, dass in Russland ansässige Vertriebshändler, die dem Militär nahe stehen, den Sanktionen entgangen sind.