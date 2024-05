Am selben Tag wie Putin aufgestiegen

Wie Putin startete auch Djumin seine berufliche Karriere beim Geheimdienst. Während Russlands Alleinherrscher seine Ausbildung beim KGB erhielt, fing Djumin bereits mit 23 Jahren beim Föderalen Wachdienst Russlands (FSO) in der Präsidialverwaltung an. 1995 war das. An dem Tag, als der damals noch weitgehend unbekannte Wladimir Putin von Boris Jelzin zum neuen Premierminister ernannt und praktisch mit den Regierungsgeschäften betraut wurde, stieg auch Djumin von seinem Posten als Kommunikationsoffizier in der Präsidialverwaltung zum Mitglied der präsidialen Leibgarde auf.

Entscheidendes Gespräch mit Prigoschin geführt

Dass Djumin eine Schlüsselfigur des Putin-Regimes ist, davon zeugen auch die Sanktionen, mit denen der Politiker im Jahr 2018 von den USA und im Jahr 2023 von Großbritannien belegt worden ist. In der Begründung des US-Finanzministeriums heißt es unter anderem, Djumin sei entscheidend verwickelt in die "fortwährende Besetzung der Krim, in gewaltsame Aufruhr in der Ostukraine, in die Unterstützung des syrischen Assad-Regimes mit Ausrüstung und Waffen, die zur Bombardierung der syrischen Bevölkerung benutzt werden, und in die Unterwanderung westlicher Gesellschaften durch Cyberaktivitäten."