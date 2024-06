Die russischen Truppen haben bislang nicht die Stadt Charkiw einnehmen können, und auch an anderen Teilen der Front sind die Geländegewinne eher gering. In manchen Bereichen schlagen die ukrainischen Streitkräfte auch zurück. Von einer großangelegten russischen Sommeroffensive kann derzeit keine Rede sein – doch genau das könnte die neue Strategie Putins sein.

Auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum ließ er sich nach Angaben des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) auch zum Krieg gegen die Ukraine aus. Und seinen Worten, so die Analysten, konnte man eine "Theorie des Sieges" entnehmen. Demnach rechne der Kremlherrscher nicht mit einem schnellen Erfolg, sondern wolle die Ukraine zermürben. Ziel sei, mit andauernden Angriffen die ukrainischen Soldaten zu ermüden und gleichzeitig zu verhindern, dass Kiew zurückschlagen kann. Außerdem hoffe er, so das ISW, dass der Westen ebenfalls müde wird und seine Unterstützung verringert oder gar einstellt.

Keine weitere Massen-Rekrutierungen geplant

"Putin räumte ein, dass das derzeitige russische Militärkontingent für den Krieg in der Ukraine für einen schnellen Sieg nicht ausreichen würde, deutete aber an, dass die russischen Streitkräfte stattdessen einen schrittweisen Ansatz verfolgen", schreibt das ISW. Das werde auch dadurch unterstützt, dass Putin wohl derzeit nicht vorhat, weitere Rekrutierungen durchzuführen.

Stattdessen setzt die russische Militärführung darauf, den Druck auf ukrainische Streitkräfte an mehreren Stellen ständig zu erhöhen, um sie zum Verlassen zu bringen. Putin sprach dabei von "Gebieten, die unter russischer Kontrolle" sein sollten. Das könnte ein Indiz sein, dass er von seinem ursprünglichen Vorhaben einer Eroberung der gesamten Ukraine abgerückt ist und sich auf die Grenzregionen beschränken will. Details, wo er die Grenzen ziehen wolle, nannte er nicht.

Hoffnung, dass westliche Hilfe nachlässt

Putins Siegestheorie beruht nach Ansicht der US-Analysten auf der Hoffnung Russlands, die westliche Hilfe für die Ukraine aussitzen zu können – bis sie weniger wird oder gar ganz nachlässt. Außerdem gehe man in Moskau wohl davon aus, dass Kiew nicht in der Lage ist, seine wirtschaftlichen Kräfte ausreichend zu mobilisieren.

Während im Westen noch immer versucht wird, auf dem Weltmarkt Material wie Munition für die Ukraine zu kaufen, weil die eigenen Reserven schwinden, hat Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt. Putin hat vor wenigen Tagen nach Angaben von Vizeregierungschef Denis Manturow eine ganze Liste von Anweisungen für die Entwicklung des Rüstungssektors unterschrieben, um noch mehr Waffen und Munition zu produzieren. Bei einer Veranstaltung in St. Petersburg, in der es um Rüstungsfragen ging, betonten Teilnehmer, dass Russland schneller und zu einem Viertel der Kosten des Westens Waffen und Munition produziere.

Unterstüztung des Westens wichtig

Nach Ansicht des ISW könne die russische Strategie nur aufgehen, wenn es in der Lage sei, an allen Teilen der Front die Initiative zu behalten. Doch weitere westliche Hilfe – auch die bald einsatzbereiten F-16-Kampfjets – und mögliche Rekrutierungen könnten der Ukraine genügend Spielraum geben, um dem entgegenzutreten, so die Analysten. "Putins Siegestheorie beruht auf der Annahme, dass der Westen die Ukraine einem russischen Sieg überlassen wird", so das ISW.