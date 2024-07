Bleiben ausländische Investoren zurückhaltend?

Dabei geht die Regierung eine Wette ein: Vor allem wegen des russischen Angriffskriegs werden die Privatisierungen wohl deutlich weniger Geld abwerfen als noch vor dem Krieg. Dafür aber hofft Kiew auf einen Wirtschaftsaufschwung mit mehr Jobs und idealerweise mehr Steuereinnahmen. Einfach wird das nicht, denn der Krieg geht weiter. Vor allem mit andauernden Luftangriffen auf kritische Infrastruktur richtet Russland große Schäden an – auch an Staatsunternehmen, die so kaum mehr verkauft werden können.

Aussichtslos muss dieses Unterfangen dennoch nicht sein, schätzten Experten des US-Thinktanks Center for Strategic and International Studies (CSIS) schon im vergangenen Februar: "Obwohl es aufgrund des Krieges riskant ist, in das Land zu investieren, ist nicht die gesamte Ukraine beschädigt oder befindet sich in aktiven Kämpfen", schrieben sie in einer Studie. Weniger als 20 Prozent des Landes seien besetzt – und vor allem Regionen im Westen seien reif für Geschäftsmöglichkeiten. "Investoren und internationale Partner müssen nicht darauf warten, dass jeder Teil des ukrainischen Territoriums von den russischen Truppen befreit wird, um dort tätig zu werden."

"Wo dieses Geld hingeht, weiß niemand"

Doch es gibt auch Zweifel an den Privatisierungen. In der Vergangenheit hatten diese nämlich vor allem den Oligarchen des Landes zu mehr Reichtum verholfen. Zudem befürchtet manch Ukrainer erneut Korruption: "Wo dieses Geld hingeht, weiß niemand", sagte Olha Kalinitschenko, eine Bürgerin Kiews, der "New York Times".

Die Regierung in Kiew versucht, den Privatisierungsprozess durch eine Online-Auktion transparent zu gestalten. Die Auktionen sind ebenso öffentlich einsehbar wie letztlich die Käufer. Ob das genügt, um Korruptionsfällen vorzubeugen, bleibt abzuwarten.