Die russische Wirtschaft wirkt überraschend stabil trotz enormer Kriegskosten. Tatsächlich soll sie laut Prognosen sogar weiter wachsen. Wie lang kann Putin seinen Krieg gegen die Ukraine also noch finanzieren?

Die russische Wirtschaft wirkt auf den ersten Blick stabil – überraschend stabil. Immerhin befindet sich das Land seit seinem Angriff auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahren im Krieg.

Aber die Produktion von Waffen kurbelt die Industrie an, Rohstoffe werden statt an die EU an Indien und China verkauft, in russischen Geschäften herrscht trotz Sanktionen kein Mangel: Geht Russland also zumindest wirtschaftlich als Gewinner aus dem Krieg hervor?

Ganz so einfach ist es nicht. Denn der Schein trügt.

Prognosen sagen russisches Wachstum voraus

Zunächst ein Blick auf die Zahlen: Die russische Wirtschaft wächst und das wird auch erst einmal so bleiben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in seinem Sommerupdate für das kommende Jahr mit einer Steigerung um 1,5 Prozent.

Damit verlangsamt sich das Wachstum allerdings deutlich. Zuvor hatte die Organisation noch mit 1,8 Prozent gerechnet. Für das laufende Jahr sind es sogar 3,2 Prozent. Zum Vergleich: Für Deutschland geht der IWF von einem Wachstum von 1,3 Prozent im kommenden Jahr aus.

Experten erwarten aber, dass dieses Wachstum nicht nachhaltig ist, da es vor allem die Industrie ist, die durch die Waffenproduktion wächst. Die Produkte, die hier gefertigt werden, haben oft nur eine kurze Lebensdauer im Krieg und schaffen somit keine Gegenwerte. Hinzu kommt die große Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von den Einnahmen aus dem Rohstoffhandel. Melinda Fremerey, Ökonomin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW), spricht vom "Rohstoff-Fluch".

Russischer Rohstoffhandel wurde angepasst

In den vergangenen Jahren habe das Öl- und Gasgeschäft mehr als 40 Prozent der Gesamteinnahmen des Staatshaushaltes in Russland ausgemacht, so Fremerey. "Von den weltweit fünf größten Exporteuren dieser Brennstoffe hatte Russland vor dem Krieg die zweitgrößte Abhängigkeit von Abnehmerländern – mehr als die Hälfte floss in die EU, trotz aller hiesigen Pläne auf mehr grüne Energie zu setzen", sagt sie im Interview mit t-online. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

Nach Beginn des Krieges verhängte Russland einen Lieferstopp für Gas nach Deutschland. Die EU beschloss einige Monate später ein Ölembargo.

Doch Russland hat – zumindest in Teilen – neue Großabnehmer in China und Indien gefunden. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax exportierte Russland so im vergangenen Jahr 90 Millionen Tonnen Öl nach Indien, doppelt so viel wie 2022. Damit hatte Indien einen Anteil von rund 40 Prozent an den russischen Ölverkäufen, weitere 45 bis 50 Prozent entfielen auf China.

Anders sieht die Lage allerdings beim Gas aus. Auch hier hatte Russland gehofft, schnell auf andere Kunden umsteigen zu können, doch braucht es hierfür entsprechende Lieferwege. Und während es nach Europa gleich mehrere große Pipelines gibt, befindet sich die geplante Strecke "Kraft Sibiriens 2" über die Mongolei nach China noch im Bau. Entsprechend ist das Exportvolumen deutlich gesunken. 2021 lieferte Russland noch gut 240 Milliarden Kubikmeter Gas aus, 2023 waren es nur noch rund 138 Millionen Kubikmeter.

All das heißt übrigens nicht, dass gar keine russischen Energieträger mehr nach Deutschland kommen. Einige europäische Länder treiben weiterhin Handel mit Russland, etwa die Schweiz oder Ungarn. Zudem bezieht Deutschland in geringeren Mengen etwa Öl aus Indien, das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Russland stammt und lediglich weiterverarbeitet wurde. Russland sind also insgesamt deutlich weniger Einnahmen weggebrochen, als viele Politiker in der EU mit Blick auf die Sanktionen zunächst erwartet hatten.

Kriegskosten steigen immens