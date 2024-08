Wirbel um glühendes Objekt in der Nacht

Offenbar Drohnenangriff auf russisches Öllager

4.43 Uhr: In der südrussischen Region Rostow steht Berichten zufolge ein Öllager in Flammen. Mehrere russische Telegram-Kanäle und das ukrainische Portal "Kyiv Independent" berichten von einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf das Depot Glubokinskaja. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, erklärte demnach, dass vier ukrainische Drohnen über dem Gebiet abgeschossen worden seien.

Einen Angriff auf ein Öllager erwähnt er jedoch nicht. Offizielle Angaben über Schäden oder Verletzte liegen den Berichten zufolge zunächst nicht vor. Die Region Rostow grenzt im Westen an die Ukraine mit den umkämpften Gebieten Donezk und Luhansk.

Dienstag, 27. August

Selenskyj: Gespräch mit Putin sinnlos

17.21 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Sinnlosigkeit von einem Dialog mit Kremlchef Wladimir Putin unter den gegebenen Umständen bekräftigt. "Die Welt wartet, dass die Ukraine einen Kompromissplan vorlegt, wie sie den Krieg morgen beenden kann", sagt er bei einer Veranstaltung in Kiew. "Es ist nicht so, dass es keine Kompromisse mit Putin gibt, aber mit Putin ist der Dialog heute leer, bedeutungslos, weil er den Krieg nicht diplomatisch beenden will." Putin sei zwar zu diplomatischen Verhandlungen bereit, doch wolle er 30 Prozent der Ukraine behalten. "Und da werden wir mit ihm nicht mitspielen", betont Selenskyj.

Der ukrainische Vorstoß in die westrussische Region Kursk hat nach Selenskyjs Meinung viele Stimmen verstummen lassen, die bisher einen Frieden auf Kosten Kiews haben wollten. "Die Kursk-Operation hat uns sehr geholfen, dafür zu sorgen, dass die Zahl der Stimmen zu diesem Thema geringer wird", wird Selenskyj weiter von der Agentur Unian zitiert.

Die Ukraine versucht, einen eigenen Friedensplan von der Weltgemeinschaft absegnen zu lassen. Bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz im Juni stimmten bereits zahlreiche Länder diesem Plan zu, allerdings ist Russland nicht in diese Verhandlungen eingebunden. Der Friedensplan aus Kiew sieht den Abzug russischer Truppen aus allen Gebieten der Ukraine vor, einschließlich der Krim. Daneben soll Russland Reparationszahlungen zustimmen. Zuletzt sollen sich alle Moskauer Verantwortlichen für den Krieg – Politiker und Militärs gleichermaßen – vor einem internationalen Gericht verantworten.

Kursk: Geheimdienst ermittelt gegen Journalisten

15.25 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat eigenen Angaben zufolge Ermittlungen gegen einen Korrespondenten der Deutschen Welle und eine ukrainische Journalistin eingeleitet. Beiden wird vorgeworfen, illegal in die russische Region Kursk eingereist zu sein, wie der FSB am Dienstag mitteilte. Nick Connolly, Mitarbeiter des deutschen Auslandsrundfunks Deutsche Welle (DW), und Natalia Nagornaja, Mitarbeiterin des ukrainischen Senders 1+1, berichten demnach aus ukrainisch kontrollierten Gebieten in Kursk.

Die ukrainische Armee hatte am 6. August einen Vorstoß in der russischen Grenzregion begonnen, nachdem sie zuvor bei den Kämpfen im Osten der Ukraine stark in Bedrängnis geraten war. Russland hatte im Februar 2022 eine Offensive in der Ukraine begonnen.

Seit Beginn der ukrainischen Offensive in Kursk waren bereits ähnliche Ermittlungen gegen ausländische Journalisten eingeleitet worden. Die zuvor Beschuldigten sind zwei italienische Reporter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Rai, ein Journalist, der für den US-Sender CNN arbeitete sowie zwei ukrainische Reporterinnen. Die Journalistinnen und Journalisten berichteten unter anderem aus der Stadt Sudscha in Kursk, die laut ukrainischen Angaben vollständig von Kiew kontrolliert wird. Keiner dieser fünf Journalisten befindet sich in Russland. Bei Verurteilung würde ihnen fünf Jahre Gefängnis drohen.

