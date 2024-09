Schüsse in Berlin: Mann stirbt am Tatort

Der Kühlturm im AKW Saporischschja wird wahrscheinlich abgerissen. Eine russische Brigade soll dezimiert worden sein. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Friedensgespräche mit Ukraine nicht angebracht

7.43 Uhr: Friedensgespräche mit der Ukraine sind nach Ansicht Russlands derzeit nicht angebracht. Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Peskow sagt der Agentur Tass zufolge zudem, dass in Russland nicht über eine weitere Mobilmachung diskutiert werde.

Bericht: Belarus hat russische Drohne abgeschossen

6.55 Uhr: Ein Kampfjet der belarussischen Armee hat wohl eine russische Drohne abgeschossen. Das berichten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf belarussische Militäranalysten. Dies sei mutmaßlich "der erste Fall, bei dem die belarussische Luftwaffe versucht hat, ein militärisches Ziel zu zerstören, und dabei eine russische Shahed-Drohne getroffen hat", schreiben die Analysten des Projekts "Belaruski Hajun".

Der Vorfall soll sich in der Nacht vom 28. auf den 29. August ereignet haben. Die Drohe sei auf dem Weg von Russland in Richtung Ukraine durch belarussisches Staatsgebiet geflogen. Daraufhin soll ein Kampfjet aufgestiegen sein und die Drohne für rund 20 Minuten verfolgt haben. Gegen 4 Uhr nachts habe es dann mehrere Explosionen am Himmel gegeben – wohl die Zerstörung der Drohne.

AKW Saporischschja: Kühlturm wird wahrscheinlich abgerissen

6.26 Uhr: Nach einem Brand am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine muss ein beschädigter Kühlturm laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wohl abgerissen werden. "Dieses große Gebäude ist künftig nicht mehr nutzbar. Daher wird es wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft abgerissen", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch des Atomkraftwerks. In einem Video, das Grossi auf der Plattform X verbreitet, ist zu sehen, wie der IAEA-Chef in Schutzkleidung und mit Helm zusammen mit seinem Team die Anlage begutachtet.

Der Kühlturm war bei einem Brand im August beschädigt worden. Die Ukraine warf der russischen Besatzung der größten Atomanlage Europas vor, den Brand ausgelöst zu haben. Die von Russland eingesetzte Kraftwerksleitung und die Verwaltung für den besetzten Teil des Gebiets Saporischschja sprachen dagegen von einem ukrainischen Drohnenangriff, der den Brand ausgelöst habe. Grossi sagte nach dem Vorfall, der Schaden am Kühlturm beeinträchtige die Sicherheit der sechs stillliegenden Reaktoren des AKW nicht.

Experte: Nato soll Artikel 4-Fall ausrufen

5.30 Uhr: Der amerikanische Außenpolitik-Experte Benjamin Schmitt sieht die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Nato den Fall des Artikel 4 ausrufen kann. Dieser sieht vor, dass die Nato-Länder bei Bedrohungen Beratungen einberufen können. Schmitt, Mitarbeiter an der Denkfabrik Center for European Policy Analysis (CEPA) sieht in einem Interview mit Ippen.Media wegen der hybriden Kriegsführung Russlands eine solche Bedrohung als gegeben an. "Ich denke, wir haben in einigen Fällen die in diesem Artikel festgelegte Schwelle erreicht", sagt Schmitt. "Es hat so viele Sabotageakte gegen kritische Infrastrukturen in ganz Europa gegeben, ob sie nun jemandem zugeschrieben werden oder nicht. Und wir sehen weiterhin Bedrohungen, für die Offshore-Energieinfrastruktur zum Beispiel."

Artikel 4 sieht vor, dass sich die Nato-Staaten dann zusammensetzen, wenn "territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Vertragsparteien bedroht ist". Zuletzt wurde der Artikel bei Einmarsch Russlands in der Ukraine von acht Mitgliedern für Konsultationen in Anspruch genommen.

Tote bei Beschuss von ukrainischer Stadt

2.10 Uhr: Russische Streitkräfte beschießen ukrainischen Angaben zufolge ein Wohngebiet in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka. Bei dem Angriff wird eine Person getötet und drei weitere verletzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Nach Angaben der Ermittler in der Region Donezk wurde ein Mehrfachraketenwerfer eingesetzt. Kostjantyniwka gilt als wichtiges Ziel für die russischen Streitkräfte, die langsam durch die Region Donezk nach Westen vorrücken. Die Stadt liegt nordöstlich von Pokrowsk, dem am heftigsten umkämpften Gebiet im östlichen Teil der 1.000 Kilometer langen Frontlinie.

Mittwoch, 4. September

Putins Arktis-Brigade wohl dezimiert