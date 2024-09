Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Selenskyj räumt offenbar in seiner Regierung auf. In der Nacht attackierte Russland die ukrainische Hauptstadt in mehreren Wellen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainischer Außenminister Kuleba bietet Rücktritt an

8.13 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen Rücktritt angeboten. Das teilt der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, mit.

Russland: Westen zwingt uns zu Änderung der Atomwaffendoktrin

7.31 Uhr: Das Vorgehen des Westens forciert dem russischen Präsidialamt zufolge eine Änderung seiner Atomwaffendoktrin. Russland werde vom sogenannten Westen vor Herausforderungen und Bedrohungen gestellt, die eine Überarbeitung der Doktrin erfordere, zitieren russische Nachrichtenagenturen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Dabei werde in Betracht gezogen, dass die Ukraine bei ihren Angriffen tief in russisches Territorium hinein US-Langstreckenwaffen einsetzen könnte. Die Regierung in Kiew drängt die USA seit einiger Zeit, ihr zu erlauben, mit den von den Verbündeten an die Ukraine gelieferten Waffen auch Ziele weit im Inneren Russlands anzugreifen. "Es ist offensichtlich, dass die Ukrainer dies tun werden", sagt Peskow der Agentur RIA zufolge. "Wir berücksichtigen dies alles."

Gouverneur: Mindestens zwei Tote bei Angriff auf Lwiw

6.33 Uhr: In der westukrainischen Stadt Lwiw sind bei einem russischen Luftangriff mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 19 seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Oblast mit.

Ukraine: Zweite Angriffswelle auf Kiew und auf Lwiw

4.41 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird von einer zweiten Welle russischer Luftangriffe getroffen. Die ukrainische Luftabwehr ist nach Angaben des Militärs im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen am Stadtrand von Kiew, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuten. Gleichzeitig meldet die Armee einen Drohnenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze. Die gesamte Ukraine befinde sich in Luftalarm, erklärt die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Polen aktiviert zum dritten Mal binnen acht Tagen eigene und verbündete Flugzeuge zur Sicherung des Luftraums als Reaktion auf russische Luftangriffe.

Ukraine: Erneuter russischer Drohnenangriff auf Kiew

2.48 Uhr: Russland startet nach ukrainischen Angaben erneut einen Drohnenangriff auf Kiew. Die Luftabwehreinheiten der Ukraine sind damit beschäftigt, die Angriffe in den Außenbezirken der Hauptstadt abzuwehren, teilt das ukrainische Militär auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die genaue Zahl der eingesetzten Drohnen und mögliche Schäden sind zunächst nicht bekannt. Der nächtliche Angriff reiht sich in eine Serie von russischen Luftschlägen auf die ukrainische Hauptstadt ein, die in den letzten Wochen verstärkt stattfinden

Selenskyj fordert nach Raketenangriff weitreichende Waffen

1.25 Uhr: Nach einem tödlichen russischen Raketenangriff auf die Großstadt Poltawa hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen erneut um weitere Flugabwehrsysteme gebeten. Zugleich bat er um die Erlaubnis, weitreichende Waffen gegen Russland einsetzen zu dürfen. "Die russischen Schläge werden unmöglich, wenn es uns möglich wird, die Abschussrampen der Okkupanten dort zu vernichten, wo sie sind, und die russischen Militärflugplätze und die Logistik dazu", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Seinen Angaben nach ist die Zahl der Toten in Poltawa inzwischen auf 51 und die der Verletzten auf 271 gestiegen.

Am Morgen hatte Russland mit Raketen die 280 Kilometer östlich von Moskau gelegene Stadt Poltawa angegriffen. Der Schlag gilt hinsichtlich der Zahl der Opfer als einer der folgenreichsten seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zweieinhalb Jahren. Die Opferzahl dürfte noch steigen. Nach Angaben Selenskyjs liegen unter den Trümmern noch weitere Menschen.

Der ukrainische Staatschef dankte dem Nachbarland Rumänien für die Ankündigung, eine Batterie des Flugabwehrsystems Patriot zu liefern. Er habe auch mit Kanadas Premier Justin Trudeau telefoniert und mit ihm über die Notwendigkeit weiterer Flugabwehrsysteme und weitreichender Waffen geredet, sagte Selenskyj.

