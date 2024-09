Russland bekommt bei der UN-Generaldebatte heftigen Gegenwind. Trotzdem sendet Wladimir Putin eine Botschaft an die Staaten, die im Ukraine-Konflikt mit ihm verhandeln möchten. Und eine ukrainische Äußerung stiftet Verwirrung.

Aus New York berichtet Patrick Diekmann

Wassili Nebensja hat eine Menge Munition in den Sicherheitsrat mitgebracht. Vor dem russischen UN-Botschafter stapeln sich Akten, Notizen und Vermerke. Er ist Wladimir Putins Prellbock. Derjenige, der auch an diesem Dienstag über sich ergehen lassen muss, wie die Repräsentanten – beinahe aus aller Welt – gegen Russland und Putins Krieg wetterten. In seinen sieben Jahren als Vertreter Putins bei den UN hat er es perfektioniert, teilnahmslos zu wirken. Er stapelt Papiere, liest, blickt zu Boden oder er bearbeitet die Tastatur seines Handys, als sei es sein erstes modernes Smartphone. All das wirkt auf Beobachter fast grotesk. So, als habe Nebensja gar nichts mit Russland zu tun.

Nur einmal verlor Nebensja bei dieser Sitzung des UN-Sicherheitsrates kurz die Contenance. Der britische Außenminister David Lammy kritisierte Putins Imperialismus und sprach dabei so laut, dass er in dem großen Saal auch ohne Mikrofon überall zu hören war: "Wladimir Putin, wenn Sie Raketen auf ukrainische Krankenhäuser abfeuern, wissen wir, wer Sie sind. Ihre Invasion dient Ihrem eigenen Interesse. Nur Ihrem!" Und dann nahm Lammy Nebensja direkt aufs Korn: "Ich wende mich an den russischen Repräsentanten, der an seinem Telefon ist, während ich spreche."

Sichtlich ertappt legte Nebensja sein Telefon beiseite, fing sich dann augenscheinlich wieder, griff erneut danach, um sich dann doch seinen Notizen zuzuwenden. Ein Wirkungstreffer des Briten. Später echauffierte Nebensja sich in seiner Rede über den Imperialismus-Vorwurf, der gerade Großbritannien mit seiner eigenen imperialen Vergangenheit nicht zustehe. Lammy hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Saal verlassen.

Diese Szene steht sinnbildlich dafür, dass die Brücken zwischen Russland und dem Westen fast völlig abgebrannt sind. Die gegenseitigen Vorwürfe sind drastisch, die Mauern der Sturheit sind hoch. Wut klingt immer stärker durch, wenigstens zwischen den Zeilen.

Die Diplomatie steckt in einer Sackgasse. Wladimir Putin hat ausrichten lassen – aus dem fernen Moskau über Nebensja –, dass er kein Interesse an Kompromissen oder gar Frieden hat. Stattdessen verkündete sein UN-Botschafter das wahre Kriegsziel des Kreml-Despoten: den Regimewechsel in der Ukraine. Dafür schießt sich Russland nun umso heftiger auf Wolodymyr Selenskyj persönlich ein.

Russischer Lügensalat

Um das zu erkennen, musste man in Nebensjas Redebeitrag eigentlich nicht zwischen den Zeilen lesen. Er referierte noch einmal das gesamte Potpourri der russischen Kriegslügen.

Das "Kiewer Regime" – wie Moskau die ukrainische Regierung nennt – sei durch einen "Putsch" an die Macht gekommen. Die Wahrheit ist: In der Ukraine wurde seit der Maidan-Revolution 2014 zweimal gewählt. Der russische UN-Vertreter arbeitete sich dennoch vor allem an Selenskyj ab, der zu diesem Zeitpunkt den Saal bereits verlassen hatte.