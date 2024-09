China hält Wladimir Putin den Rücken frei, während dieser weiter seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Deutschland versucht nun bei der UN-Generalversammlung, den Druck auf Peking zu erhöhen. Mit Erfolg?

Aus New York berichtet Patrick Diekmann.

Für sie ist es kein einfacher Start in die UN-Woche. Noch vor dem offiziellen Beginn der UN-Generaldebatte in New York trifft Außenministerin Annalena Baerbock ihren chinesischen Amtskollegen Wang Yi. China und Baerbock? Das passte bislang eigentlich nicht zusammen. Bei ihrem China-Besuch im April 2023 lieferte sich die Grünen-Politikerin einen Schlagabtausch mit Wangs Vorgänger Qin Gang. Wenige Monate später nannte Baerbock den chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen "Diktator". Baerbock gilt als Motor dafür, dass die Bundesregierung Deutschlands Abhängigkeit gegenüber der Volksrepublik verringert.

Es kann also durchaus eisig werden, wenn Baerbock auf chinesische Funktionäre trifft. Glaubt man chinesischen Diplomaten, lobt man in Peking den Austausch mit Bundeskanzler Olaf Scholz oder mit Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aber Baerbock würde keine Einladung mehr nach China bekommen, heißt in diplomatischen Kreisen. Das Tischtuch sei zerschnitten.

Trotz allem führen Baerbock und Wang auch in der UN-Woche direkte Gespräche miteinander. Über den Inhalt dringt wenig nach außen, es soll eher ein Austausch bekannter Positionen zwischen Deutschland und China gewesen sein. Doch eines wird deutlich: Auch Baerbock begegnet der chinesischen Führung mit einer Strategie, die die US-Regierung unter Joe Biden gegenüber China verfolgt: Eine Hand ist ausgestreckt, aber in der Tasche ballt sich eine Faust.

Xi hält Putin den Rücken frei

Das bedeutet in erster Linie, dass der Westen China immer wieder Kooperationsangebote machen wird. Auch die Bundesregierung sieht natürlich das Problem, dass große globale Herausforderungen, wie die Bekämpfung der Klimakrise, nur mit China gelöst werden können. US-Präsident Biden rief etwa in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Dienstag China zu mehr Zusammenarbeit auf – die ausgestreckte Hand. Er kritisierte Peking allerdings auch scharf wegen der chinesischen Unterstützung für Putin, wegen unfairer Wirtschaftspraktiken, Spionage und aggressiver Expansionspolitik im Südchinesischen Meer – die Faust.

Baerbock versucht in New York zumindest, den Gesprächsfaden nach China nicht abreißen zu lassen. Auch wenn man sich in zentralen geopolitischen Fragen vor allem in einem einig ist: Dass man sich uneinig ist.

Deutschland sieht in erster Linie die chinesische Rolle im Ukraine-Konflikt kritisch. Der chinesische Präsident Xi Jinping möchte, dass sein strategischer Partner Putin den Krieg gewinnt. Er liefert zwar noch keine Waffen direkt an die russische Armee, aber die Volksrepublik schickt einige "Dual Use"-Güter, die auch militärisch benutzt werden können. So soll der Motor einer russischen Angriffsdrohne in China produziert werden. Zudem erhält Russland Waffen aus Nordkorea, dessen existenzielle Abhängigkeit von China so groß ist, dass solche Lieferungen ohne die Zustimmung Pekings unwahrscheinlich sind.

China sucht nach Schadensbegrenzung

Für China ist der Ukraine-Krieg in jeder Hinsicht ein Ärgernis, denn er zwingt Peking zu einem unangenehmen Balanceakt. Es gilt als wahrscheinlich, dass die chinesische Führung damit gerechnet hat, Russland würde den Krieg schnell gewinnen. Doch Putin hat sich seit zweieinhalb Jahren in diesem Konflikt verrannt und es könnte noch eine längere Zeit so weitergehen. Und China folgt derzeit vor allem der diplomatischen Strategie, für sich selbst – mit Blick auf Europa – politische Schadensbegrenzung betreiben zu wollen.