Ukraine, Naher Osten, Sudan: Deutschland ringt bei der UN-Generaldebatte um Chancen für eine Deeskalation in den drei großen Kriegen. Aber ist das realistisch? Außenministerin Baerbock droht ein neuer Schlagabtausch mit Russland.

Aus New York berichtet Patrick Diekmann.

In Deutschland gibt es für Annalena Baerbock aktuell wenig zu gewinnen. Noch am Sonntag war die Außenministerin zu Gast in Potsdam und erlebte in ihrem Bundestagswahlkreis die krachende Niederlage der Grünen bei der Landtagswahl in Brandenburg mit. Drei Landtagswahlen, zweimal an der Fünfprozenthürde gescheitert. Ein beunruhigendes Signal, knapp ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.

Doch Zeit für wahlweise Trauer oder Ärger hat Baerbock nicht – denn auch in der internationalen Politik verdüstert sich die politische Lage. Im Krieg gegen Russland bereitet sich die Ukraine auf den nächsten harten Winter vor und muss im Westen um weitere Unterstützung bitten und fast schon betteln. Auch der Nahostkonflikt eskaliert immer weiter. Israel steht kurz davor, einen größeren Krieg mit der libanesischen Terrororganisation Hisbollah zu beginnen. Und im Sudan tobt weiterhin ein blutiger Bürgerkrieg, der oft im Schatten der anderen großen Konflikte steht.

Vor diesem Hintergrund trifft sich nun die internationale Staatengemeinschaft zur UN-Generalversammlung. Eigentlich haben die UN das Selbstverständnis, Frieden zu bewahren – doch die vergangenen Jahre führten in dem Punkt eher zu einer Schieflage, welche die Vereinten Nationen Glaubwürdigkeit kostete. Auch die deutsche Außenministerin wird in den kommenden Tagen in New York erneut versuchen, Lösungschancen für die aktuellen Krisenherde auszuloten. Doch die UN zeigten sich in der Vergangenheit oft handlungsunfähig, ihr fehlen die Instrumente, um Druck auf Staaten auszuüben, die sich nicht an das humanitäre Völkerrecht halten.

Ein Dilemma – und die Verzweiflung in vielen Staaten wächst.

Dabei sind sich die Vereinten Nationen in weiten Teilen nicht uneinig, allerdings befinden sie sich in einer politischen Schockstarre. Die UN-Generaldebatte gilt mit Blick auf die aktuellen Krisen oft als Stimmungstest, als Fingerzeig dafür, wie viel Rückhalt der Westen oder Mächte wie Russland und China besitzen. Wie isoliert ist Kremlchef Wladimir Putin wirklich? Und: Können die UN auf den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und die Hamas einwirken, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erwirken?

Die Antworten auf diese Fragen liegen auf der Hand: Eine deutliche Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft positioniert sich gegen Putins Angriffskrieg und ist auch für einen Waffenstillstand in Gaza. Das Problem liegt vielmehr darin, dass Mehrheiten in zentralen Fragen nicht in konkrete Politik transportiert werden können. Und das ist ganz im Sinne von China und eben Russland.

Putin ist isolierter als es scheint

Auf dem diplomatischen Parkett erscheint die Lage für Putin als ziemlich aussichtslos. Zwar gibt der Kreml sich größte Mühe, den russischen Präsidenten nicht als international isoliert erscheinen zu lassen. Aber die Abstimmungsergebnisse innerhalb der UN-Generalversammlung in den vergangenen Jahren sprechen eine andere Sprache. So verurteilten 143 UN-Mitglieder im Jahr 2022 die russischen Annexionen, nur fünf Länder stimmten dagegen. Im Februar 2023 stimmten wiederum 141 Staaten für eine "Friedensresolution" anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs, nur sieben Länder votierten mit Nein.