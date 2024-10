Ein AKW-Mitarbeiter stirbt durch eine Autobombe. Ein Vorfall mit Annalena Baerbock hat Konsequenzen für einen Journalisten. Alle Informationen im Newsblog.

AKW-Mitarbeiter durch Autobombe getötet

11.42 Uhr: Ein Mitarbeiter des von Russland kontrollierten südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben russischer Ermittler bei einem Autobombenanschlag getötet worden.

In einer Erklärung des AKW wird den ukrainischen Behörden vorgeworfen, den Mord eingefädelt zu haben. Vonseiten der Ukraine liegt zunächst keine Stellungnahme vor.

Ukrainische Angriffe? Brände in zwei russischen Tanklagern

9.38 Uhr: In zwei russischen Tanklagern sind in der Nacht Brände ausgebrochen. Bei dem Feuer im Gebiet Woronesch nannte Gouverneur Alexander Gussew einen ukrainischen Drohnenangriff als Ursache. Teile einer abgefangenen Kampfdrohne seien in das Lager gefallen und hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt, schrieb er auf Telegram. In sozialen Netzwerken wurden Videos des mutmaßlichen Drohneneinschlags verbreitet. Das Ausmaß des Brandes ließ sich daraus aber nicht abschätzen.

Ein großes Feuer mit brennenden Treibstofftanks gab es dagegen in einem Dorf bei Perm am Ural, etwa 1.700 Kilometer von der Ukraine entfernt. Das teilte der russische Katastrophenschutz mit. Von einem Drohnenangriff war nicht die Rede, auch wenn ukrainische Drohnen mittlerweile solche Entfernungen überwinden können.

Die von Russland angegriffene Ukraine attackiert ihrerseits gezielt Raffinerien und Treibstofflager im russischen Rückraum. So soll die Versorgung der russischen Armee gestört werden.

Selenskyj nennt Rutte-Besuch "richtungsweisend"

4.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew nur zwei Tage nach dessen Amtsantritt als "richtungsweisend" gewürdigt. "Jetzt geht es darum, diese Priorität mit Entscheidungen zu füllen", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Vor allem müssten alle Vereinbarungen mit den Partnern der Ukraine zur Unterstützung der Verteidigung seines Landes vollständig umgesetzt werden, betonte Selenskyj mit Anspielung auf bisher nicht erfüllte oder umgesetzte Zusagen.

"Die Frontlinie muss gestärkt werden", nannte Selenskyj eine der Prioritäten. Daneben müssten die Partner der Forderung Kiews nach einer Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet zustimmen. "Jeder im Bündnis ist sich über den Bedarf im Klaren", sagte der Präsident.

Wieder ein Toter in Putins Umfeld

3.12 Uhr: Ein ehemaliger Minister der von Russland ernannten "Volksrepublik Luhansk" ist tot aufgefunden worden. Konstantin Zavizenov, der in dem völkerrechtlich nicht anerkannten Gebiet der Ukraine Minister für Öl, Energie und Kohle war, soll durch einen Kopfschuss gestorben sein.

Der 50-Jährige sei von seinem Sohn in der Nähe von Moskau in einem Haus gefunden worden, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti. Zavizenov soll finanzielle Verbindungen in den Kreml haben. So arbeitete er für eine Firma des Sohnes des Oligarchen Boris Kuvalchuk, der auch als "Putins Banker" bezeichnet wird. Gegen Zavizenov gab es Sanktionen der EU und von Großbritannien. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine lässt Verteidigungsanlagen in Donezk verstärken