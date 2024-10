Dabei hat Wladimir Putin diese Eskalation bereits ausgelöst. Noch auf seiner Pressekonferenz im Zuge des Brics-Treffens in Kasan erinnerte Putin daran, dass sich Zehntausende Russen freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hätten. Aber trotz einer Teilmobilisierung und großer finanzieller Anreize scheinen sich eben nicht ausreichend Soldaten freiwillig zu melden, und aus innenpolitischen Gründen möchte Putin bisher auf eine weitere Mobilisierungswelle verzichten.

Deshalb setzt Russland nun auf Soldaten aus Nordkorea. Laut Angaben des Pentagon soll der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un bislang 10.000 Soldaten zur Ausbildung nach Russland geschickt haben. Diese sollen in der russischen Provinz Kursk eingesetzt werden, die immer noch teilweise von ukrainischen Truppen besetzt ist. Aber auch hier ist die Ukraine mittlerweile in die Defensive geraten, wenngleich Kiew das russische Staatsgebiet nicht so verbissen verteidigt wie das eigene.

Die nordkoreanischen Truppen können aber auch darüber hinaus zum Gamechanger werden. Laut Gressel braucht Russland dringend 30.000 Soldaten, um die eigenen hohen Verluste zu kompensieren, und das Zurückgreifen auf nordkoreanische Soldaten sei deshalb "naheliegend". Schon in den vergangenen Jahrzehnten hat die Kim-Diktatur Gastarbeiter in verbündete Länder geschickt, ihr Lohn ging größtenteils an das nordkoreanische Regime. "Nordkorea verpachtet Sklaven an Russland und China", sagte Gressel. Auch deswegen ist es aus nordkoreanischer und russischer Perspektive logisch, dass Kim nun auch Soldaten schickt.

Schließlich braucht Nordkorea dringend Devisen und hofft nun in Zukunft auf moderne russische Kriegstechnologie. Putin wiederum möchte weiteres Kanonenfutter für seinen Krieg und Artilleriemunition – beides kann Kim liefern. Putin hat Geld, braucht viele Soldaten. Kim braucht Geld, hat viele Soldaten. Somit profitieren beide Seiten von diesem Pakt der Autokraten. Aber er ist auch nicht ohne Risiko.

Sollte sich Kim Jong-un wirklich in den Krieg in Europa einschalten, wird das Südkorea und die USA auf den Plan rufen – und davon könnte Kiew profitieren. Die südkoreanische Regierung kündigte an, die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine zu prüfen. Zuvor hatte sie das ausgeschlossen, weil Putin damit drohte, in diesem Fall Nordkorea aufzurüsten. Und auch in den USA liegen die Nerven blank und US-Vertreter reagieren ungewöhnlich aggressiv.