Eigentlich läuft es für ihn im Ukraine-Krieg – zumindest militärisch – derzeit gut. Auch deswegen hat Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag im russischen Staatsfernsehen erneut klargemacht, dass Russland keine Zugeständnisse machen werde. Aktuell sei es zu früh, um über irgendwelche Vereinbarungen mit der Regierung in Kiew zu verhandeln, machte er klar.

Zu früh? Nach zweieinhalb Jahren Abnutzungskrieg glaubt der Kreml womöglich eher, seine Karten für mögliche Verhandlungen noch weiter verbessern zu können. Die russische Armee rückt in der Ostukraine auf Pokrowsk vor – eine Stadt, die für die ukrainische Kriegslogistik im Oblast Donezk äußerst wichtig ist. Der russische Präsident spielt auf Zeit, möchte seinen militärischen Rückenwind politisch nutzen und gleichzeitig abwarten, wer die US-Präsidentschaftswahl in den USA gewinnt.

Dabei hofft Russland vor allem auf innenpolitisches Chaos in den Vereinigten Staaten und eine daraus resultierende Schwächung des Westens. Eines liegt auf der Hand: Das wäre für Putin ein Geschenk, er wartet daher ab. Doch so einfach ist es nicht.

Große Verluste, teurer Krieg

Es geht in diesem Krieg noch immer darum, wer den längeren Atem hat: Russland und seine Verbündeten oder die Ukraine samt ihren westlichen Unterstützern. Mit der russischen Invasion in das Nachbarland hat der Kreml-Chef vieles auf eine Karte gesetzt und sich komplett verrechnet.

Doch Ende Oktober 2024 kämpft die russische Armee noch immer in der Ukraine, und noch immer ist kein Ende in Sicht. Russland hat aktuell knapp 20 Prozent der Ukraine besetzt – Städte, die oft komplett zerstört sind, und deren ehemalige Bevölkerung eine russische Herrschaft mehrheitlich ablehnt.

Dafür hat Putin nicht nur Zehntausende Menschenleben geopfert, sondern auch seine Wirtschaft vom Westen entkoppelt, mehr als die Hälfte des russischen Wohlstandsfonds für den Krieg ausgegeben und sich ganz nebenbei in eine immense Abhängigkeit zu China begeben. Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte am Montag in Brüssel: "Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten."