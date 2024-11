Kopiert News folgen

Besonders im Donbass sind die Ukrainer unter Druck der russischen Armee. Auch in Kursk könnte sich die Lage bald stark verändern, warnt Militäranalyst Franz-Stefan Gady.

In den vergangenen Tagen ist viel Bewegung in den Ukraine-Krieg gekommen. Die USA haben der Ukraine die Freigabe von Präzisionswaffen gegen Ziele auf russischem Gebiet erteilt. Kiews Truppen haben diese auch sogleich gegen ein Waffendepot und einen Kommandoposten in und nahe der russischen Region Kursk eingesetzt. Russland wiederum hat mit einer Anpassung seiner Nukleardoktrin reagiert – sowie womöglich zum ersten Mal überhaupt eine Interkontinentalrakete auf dem Gefechtsfeld eingesetzt.

Abseits der Freigabe von Präzisionswaffen jedoch haben die USA kürzlich eine weitere Entscheidung gefällt, die der Militäranalyst Franz-Stefan Gady als "viel wichtiger" bezeichnet. Im Interview mit t-online erklärt er, welche Waffen Washington nun erstmals an die Ukraine liefert, und warum sie die besonders schwierige Lage der ukrainischen Truppen im Donbass zumindest etwas erleichtern könnten.

Herr Gady, Russland hat laut ukrainischen Angaben am Donnerstag erstmals eine konventionell bestückte Interkontinentalrakete auf die Ukraine abgefeuert. Was bezweckt Moskau damit?

Franz-Stefan Gady: Ich würde die Meldung mit Vorsicht genießen. Der genaue Typ der Rakete ist unklar. Ich vermute, es handelt sich um eine abgespeckte Variante einer Interkontinentalrakete oder tatsächlich eine neue Variante einer Mittelstreckenrakete. Militärisch ist dieser Angriff nicht ungewöhnlich. Vielmehr will Russland damit klar Eskalationsängste in Europa schüren.

Das war wohl die Reaktion auf die Freigabe westlicher Präzisionswaffen. Die ukrainische Armee hat bereits ATACMS-Raketen aus den USA sowie britische Storm-Shadow-Marschflugkörper in Russland eingesetzt. Welche Bedeutung hat die Freigabe der Waffensysteme für den Kriegsverlauf?

Es kommt ganz darauf an, welche Grenzen der Ukraine gesetzt wurden. Die Freigabe der Waffensysteme ist wohl eine Antwort auf die Involvierung Nordkoreas in den Krieg. Es scheint so, dass daher alle nordkoreanischen Truppenverbände zu legitimen Zielen erklärt wurden – auch außerhalb von Kursk. Viel wichtiger erscheint mir jedoch eine andere Entscheidung.

Und welche?

Washington hat die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine erlaubt. Das hatte die Biden-Regierung zuvor noch ausgeschlossen. Offenbar ist sie jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die Minen den Ukrainern entscheidend helfen können. Das sehe ich ähnlich.

(Quelle: Michael Kofman) Zur Person Franz-Stefan Gady (*1982) ist unabhängiger Militäranalyst. Gady berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den USA unter anderem in Fragen der Zukunft der Kriegsführung. Gady war mehrfach in der Ukraine, in Afghanistan und im Irak, wo er jeweils ukrainische, afghanische Einheiten und Nato-Truppen sowie kurdische Milizen bei Einsätzen begleitet hat. Mit "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" ist gerade Gadys erstes Buch erschienen.

Welchen Vorteil haben die Minen denn?

Der Einsatz von Minen kann besonders im Donbass hilfreich sein, um den russischen Vorstoß zu verlangsamen. Dabei geht es darum, Verteidigungsstellungen auszubauen und zu schützen. Letztlich kann das auch die Personalprobleme der Ukrainer zumindest lindern und die Versorgung der Russen hinter der Front erschweren.

Wie genau funktioniert das?

Noch weiß man nicht genau, welche Minen geliefert werden. Möglicherweise sind aber sogenannte ADAM dabei. Das sind Artilleriegeschosse, die mehrere Dutzend Minen in sich tragen. Diese können hinter die russischen Linien gefeuert werden, wo die Minen dann ausgelegt werden. So würden zumindest kurzzeitig Gebiete gesperrt.

Insgesamt scheint die Situation an der Front derzeit aus Perspektive der Ukraine düster. Besonders im Donbass rücken russische Truppen stetig vor. Wie beobachten Sie das Lagebild?

An einzelnen Abschnitten ist die Front derzeit nicht stabil. Doch es ist nicht so, dass die gesamte Frontlinie zu kollabieren droht. Das wurde zuletzt oft etwas überzeichnet. Die ukrainischen Streitkräfte haben durchaus die Fähigkeit, die Front auch über die Wintermonate zu halten.

Dennoch kann von Entwarnung keine Rede sein. Wo genau ist die Situation kritisch?

Sicherlich im südlichen Teil der Region Donezk. Hier sollte man die russische Angriffsspitze bei Pokrowosk im Auge behalten. Genauso steigt der Druck auf Tschassiw Jar. Hier ist die Front am dynamischsten, es ist auch mit zusätzlichen Gebietsverlusten zu rechnen. Denn die russische Offensive ist noch längst nicht am Ende. Dieser Frontabschnitt bereitet mir am meisten Sorgen.

Den ukrainischen Streitkräften fehlen Infanteristen. Die Reihen sind extrem ausgedünnt. Franz-stefan gady

Was unternehmen die Ukrainer, um die russischen Vorstöße zu stoppen?