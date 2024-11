Kopiert News folgen

Schon 11.000 nordkoreanische Soldaten sollen in der russischen Region Kursk stationiert sein, darunter auch Elitetruppen. Doch sind sie eine echte Verstärkung für Russland?

Über der russischen Region Kursk hängt seit Monaten ein dichter Kriegsnebel, der sich nur selten lichtet. Die Anfang August begonnene Offensive der ukrainischen Armee in dem Gebiet hat Bewegung in die Kampfhandlungen von Kiews Truppen gebracht, die zuvor entlang der Front ausschließlich in der Verteidigung gewesen waren. Doch nur selten dringen belastbare Informationen aus der Region an die Öffentlichkeit. Der Nebel erscheint zumeist als undurchdringlich.

Wirbel hat die Kursk-Offensive jedoch in die internationale Diplomatie gebracht. Denn besonders ein Akteur tritt nun im Ukraine-Krieg noch aktiver auf als zuvor: Nordkorea. Im Westen und in der Ukraine wird die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland als weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs betrachtet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte vergangene Woche, die Zusammenarbeit zwischen China, Nordkorea, Russland und dem Iran werde "mehr und mehr zur Bedrohung".

Nordkoreas Armee gilt mit rund 1,3 Millionen aktiven Soldaten und gut 7,6 Millionen Reservisten als eine der größten der Welt. Das Militär macht damit knapp ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes aus. Kampferfahrung haben Kim Jong Uns Truppen jedoch kaum. Seit dem Koreakrieg 1950 bis 1953 war Nordkoreas Militär in keinen Krieg mit Bodensoldaten verwickelt. Wie also sollen die unerfahrenen Truppen des Regimes Russland unterstützen? Oder werden sie gar zum Klotz am Bein von Putins Truppen?

Selenskyj über Nordkoreaner: "Es gab bereits Verluste"

Seit Oktober ist bekannt, dass Diktator Kim Jong Un mindestens 10.000 Soldaten nach Russland geschickt hat. Diese wurden zunächst über wenige Wochen im Osten Russlands auf Militärübungsplätzen trainiert und dann nach Kursk geschickt. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sollen sogar bereits 11.000 nordkoreanische Soldaten in Kursk sein. "Einige von ihnen haben schon an Kampfhandlungen gegen das ukrainische Militär teilgenommen. Es gab bereits Verluste", sagte er am vergangenen Donnerstag.

Der Militärexperte Gustav Gressel sagt t-online, dass sich der Einsatz der Nordkoreaner bisher kaum bewerten lasse. Dazu seien die Soldaten noch in zu geringer Zahl im Einsatz gewesen – und noch dazu in Kursk, so Gressel. Die Ukraine lasse nur spärlich Journalisten und internationale Beobachter nach Kursk, sodass viele Informationen, die derzeit nach außen dringen, kaum verifizierbar seien.

Ausbildung und Ausrüstung wohl besser als für Russen

Auch Gressel erkennt in der Unerfahrenheit der Nordkoreaner ein Problem aus Sicht Russlands. Moskaus Truppen würden jedoch selbst oft über kaum Erfahrung verfügen: "Die Ausbildung mobilgemachter russischer Soldaten und Freiwilliger ist mit oft nur 14 Tagen kurz und schlecht", so der Experte. Der Unterschied zwischen den Nordkoreanern und den russischen Rekruten sollte daher nicht groß sein.

Zur Person Gustav Gressel ist Hauptlehroffizier und Forscher am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie in Wien. Zuvor war er als Senior Policy Fellow bei der politischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) tätig. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit den militärischen Strukturen in Osteuropa und insbesondere mit den russischen Streitkräften.

"Ich würde sogar erwarten, dass die nordkoreanischen Soldaten bei einem höheren Niveau beginnen als ein russischer Frischling", sagt Gressel. "Und nach dem ersten Angriff sind sie tot oder haben Kampferfahrung."

In eine ähnliche Kerbe schlägt George Barros vom US-Thinktank Institute für the Study of War (ISW). Der Militäranalyst sagte der "New York Times", dass die nordkoreanischen Soldaten gut organisiert seien. "Das Einzige, was sie vielleicht sogar besser können als die Russen, sind Zusammenhalt und Disziplin", so Barros.