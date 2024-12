Die Ukraine schickt immer mehr Drohnen und Raketen aus Eigenproduktion an die Front. Damit will man unabhängiger von Lieferungen aus dem Ausland werden, außerdem kann das ukrainische Militär die Fluggeräte seinen Bedürfnissen anpassen. Vergangene Woche stellte Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reihe neuer Entwicklungen vor. Eine neue Drohne wurde zwar erwähnt, aber keine Details genannt.

Doch jetzt werden Einzelheiten über die Ruta-Rakete bekannt. Sie ist als Ergänzung zu den Palianytsia- und Peklo-Raketen gedacht. Gebaut wurde sie von dem Start-up Destinus, das von dem russischen Entwickler Mikhail Kokorich gegründet wurde. Er war vor Putin in die Ukraine geflohen. Nach Angaben der Militärwebseite "Defense Express" liefert Destinus bereits andere Fluggeräte mit Reichweiten von bis zu 2.000 Kilometern. Auch wenn kein Preis genannt wird, soll sie recht günstig produziert werden. In ersten Beschreibungen ist auch noch von einer Drohne die Rede, die nach einem Aufklärungsflug per Fallschirm landen kann.