Selenskyj entlässt wohl Botschafter in Deutschland

Aktualisiert am 25.12.2024 - 23:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erst seit zwei Jahren in Deutschland: der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev (Archivbild). (Quelle: Christoph Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Wieder Wechsel in der ukrainischen Botschaft in Berlin? Oleksii Makeiev soll gehen, ein Nachfolger steht wohl schon fest.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll einen Wechsel des Botschafters in Berlin anstreben. Oleksii Makeiev war im September 2022 nach Deutschland versetzt worden, bald soll er wohl wieder gehen müssen. Das berichten sowohl die "Bild" als auch die ukrainische Zeitung "Europäische Wahrheit".

Makeiev hatte die Nachfolge des umstrittenen Botschafters Andrij Melnyk angetreten, der immer wieder wegen Kritik an der deutschen Bundesregierung aufgefallen war. Der 49-Jährige schlug gemäßigtere Töne an, vertrat aber auch deutlich die ukrainischen Positionen zu Themen wie dem Wunsch nach einer Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Zuletzt hatte er Deutschland davor gewarnt, rote Linien zu ziehen.

Wie die "Bild" aus Diplomatenkreisen erfahren haben will, soll der Wechsel Teil einer normalen Rotation bei den ukrainischen Botschaftern sein. So wurde auch Andrij Melnyk aus Brasiliá, seinem Dienstort nach dem Wegzug aus Berlin, abberufen und zu den Vereinten Nationen nach New York versetzt.