Lawrow machte in diesem Punkt eine vielsagende Andeutung: "Ich persönlich möchte darauf hinweisen, dass wir verlässliche und rechtsverbindliche Vereinbarungen benötigen, die die Ursachen des Konflikts beseitigen und einen Mechanismus besiegeln, der die Möglichkeit einer Verletzung dieser Vereinbarungen ausschließt."

Lawrow: USA müssen antirussische "Doktrin" aufgeben

Zu den Ursachen des "Konflikts", wie der russische Außenminister den brutalen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine nennt, sagte er später noch dies: "In der Tat hat die Nato ihre Reichweite seit vielen Jahren ausgeweitet, was eine der Hauptursachen für die Ukraine-Krise war. Vor diesem Hintergrund ist es nach wie vor unabdingbar, einen bündnisfreien Status für die Ukraine als Teil der Ziele der militärischen Sonderoperation [Anm. d. Red.: offizielle Sprachregelung für den Krieg gegen die Ukraine in Russland] sicherzustellen. Ihre Ziele müssen erreicht werden."

Die Experten des ISW schließen aus Lawrows Äußerungen, dass Russland in Wirklichkeit gar nicht an Verhandlungen mit der Ukraine interessiert ist und weiterhin die totale Kapitulation der Ukraine anstreben wird.

Selenskyj sagte in seiner Neujahrsansprache, dass man dem Regime von Wladimir Putin weder im Kampf noch in Gesprächen trauen könne. "Wenn Russland heute deine Hand schüttelt, bedeutet das nicht, dass dieselbe Hand dich morgen nicht töten wird." Für das kommende Jahr kündigte der ukrainische Staatschef an, sein Land weiter zu stärken. "Nur ein starkes Land wird respektiert und gehört, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch."

Großes Vertrauen setzt Selenskyj in den designierten US-Präsidenten Trump. "Ich habe keinen Zweifel, dass der neue amerikanische Präsident Frieden will und in der Lage sein wird, Putins Aggression zu beenden."