Die Ukraine meldet Dutzende Gefechte in der russischen Region Kursk. Präsident Selenskyj verliert an Zustimmung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Neue ukrainische Offensive – schwere Kämpfe in Kursk

16.04 Uhr: Nach der überraschenden neuen Offensive der ukrainischen Armee gehen schwere Kämpfe in der westrussischen Region Kursk weiter. Dem ukrainischen Generalstab zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden 218 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten. Allein in der Region Kursk habe die Armee 94 russische Angriffe zurückgeschlagen. Das Kommando der ukrainischen Spezialkräfte teilte auf Facebook mit, im Gebiet Kursk seien 13 nordkoreanische Soldaten getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.