Russische Flagge weht offenbar über Sudscha in Kursk

Die Ukraine hatte mit einem überraschenden Vorstoß Gebiete in Russland erobert, nun drängt die russische Armee sie wieder zurück. (Archivbild) (Quelle: ---/Ukrinform/dpa/dpa-bilder)

Auch Nordkorea hilft

Die militärischen Erfolge in Kursk führen auch dazu, dass von russischer Seite der Vorschlag für eine Feuerpause kritisch gesehen wird. Der Vizechef des Moskauer Parlaments, Andrej Medwedew, wird vom "Tagesspiegel" zitiert: "Was für ein Zeitpunkt für eine 30-tägige Waffenruhe! Ausgerechnet jetzt, wo die ukrainischen Einheiten in Sudscha kurz vor der Zerschlagung stehen."