Ein russischer Soldat in der Region Kursk: Russland will die Kämpfe nicht einstellen. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Moskau will dem 30-tägigen Waffenstillstand mit der Ukraine nicht zustimmen. Der Kreml sei an einer "langfristigen Lösung" interessiert, teilte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow mit. "Schritte, die friedliche Aktionen imitieren, sind meiner Meinung nach in dieser Situation für niemanden nötig", sagte Uschakow in einem Interview mit dem russischen Fernsehen.