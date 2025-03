"Davon wird alles abhängen" Wann äußert sich Putin zum Waffenstillstand?

Russland hat bis jetzt nicht auf den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe reagiert. Kremlchef Wladimir Putin könnte die Entscheidung noch länger hinauszögern.

Wladimir Putin hat sich bislang nicht offiziell zu dem US-Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg geäußert. Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte jedoch in Aussicht, dass sich der russische Präsident am Donnerstag nach Gesprächen mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko der Presse stellen und eine Stellungnahme dazu abgeben könnte. "Alles wird davon abhängen, was die Reporter fragen werden", sagte Peskow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Die ukrainische Delegation hatte sich am Dienstag in Saudi-Arabien gegenüber US-Vertretern bereit erklärt, einer sofortigen Waffenruhe zuzustimmen – unter der Voraussetzung, dass Russland mitzieht. Die US-Regierung hob daraufhin den zwischenzeitlichen Stopp der Militärhilfen für die Ukraine auf. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem an, in Kürze mit Putin telefonieren zu wollen. Eine Delegation unter Leitung des US-Sondergesandten Steve Witkoff soll Russland in den kommenden Tagen besuchen.

Russland zurückhaltend angesichts Waffenstillstandsvorschlags

Kremlsprecher Peskow hatte bereits am Mittwoch erklärt, Moskau wolle sich Zeit für eine Antwort nehmen. Zuvor müssten alle Details des Vorschlags bekannt sein. Nach Informationen des russischen Oppositionsmediums Verstka sei der Kreml von dem Vorstoß überrascht worden. Eine Quelle aus der russischen Regierung habe angegeben, dass der Kreml erwartet habe, dass die Amerikaner einen solchen Vorschlag zunächst mit Russland besprechen würden, um dem Kreml eine vorbereitete Reaktion zu ermöglichen.

Laut Berichten der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) könnte Putin nun versuchen, eine Entscheidung hinauszuzögern. "Wir wollen nichts überstürzen", hatte auch Kremlsprecher Peskow gesagt. Russische Insider hätten erklärt, dass Moskau im Gegenzug zur Zustimmung zu dem Abkommen möglicherweise den Stopp internationaler Waffenlieferungen an die Ukraine fordern könnte. Dies wäre für Russland strategisch vorteilhaft, da es selbst weiterhin militärische Unterstützung aus Ländern wie Iran, Nordkorea und China erhält.

Putins Strategie und Bedingungen

Das ISW analysiert, dass Putin den Waffenstillstandsvorschlag taktisch nutzen könnte, um vor offiziellen Verhandlungen Zugeständnisse zu erzwingen. Quellen aus dem Kreml zufolge wolle Russland sicherstellen, dass seine "Bedenken" in einem möglichen Abkommen berücksichtigt werden. Zu den möglichen Bedingungen gehöre eine entmilitarisierte Zone entlang der ukrainischen Grenze sowie die Anerkennung russischer Gebietsansprüche in der Ukraine.

Bereits in der Vergangenheit hatte Putin erklärt, dass Russland nur dann einem Friedensschluss zustimmen werde, wenn die Ukraine auf ihre NATO-Ambitionen verzichte und sich vollständig aus den Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zurückziehe, die derzeit nicht vollständig von russischen Streitkräften besetzt sind.

Dem ISW zufolge plant der Kreml, formell eine "positive Antwort" auf den Waffenstillstandsvorschlag zu geben, gleichzeitig jedoch "unmögliche Bedingungen" zu stellen, um Kiew aus direkten Verhandlungen auszuschließen und stattdessen allein mit den USA zu verhandeln. Gleichzeitig wolle Russland die Zeit nutzen, um "die Situation an der Front zu korrigieren" und Russlands Verhandlungsposition zu stärken, teilte eine Quelle im Kreml dem ISW mit.

Der ukrainische Brückenkopf in Kursk bricht zusammen

Während diplomatische Gespräche über eine Waffenruhe laufen, setzt Russland seine Angriffe im Grenzgebiet zur Ukraine fort. Nach der Rückeroberung der Kreisstadt Sudscha im Gebiet Kursk besuchte der russische Präsident erstmals seit der ukrainischen Offensive das Gebiet. Putin ordnete an, die verbliebenen ukrainischen Truppen aus der Region zu vertreiben.