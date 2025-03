Aktualisiert am 14.03.2025 - 08:20 Uhr

Donald Trump spricht im Weißen Haus: "Jetzt werden wir sehen, ob Russland dabei ist", sagt der US-Präsident nach Äußerungen Putins zur Waffenruhe in der Ukraine. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Geht es nach Kremlchef Wladimir Putin müssten mit Blick auf eine Waffenruhe in der Ukraine noch "Details" geklärt werden. US-Präsident Donald Trump weist das zurück.

Sollte Putin dem Vorschlag nicht zustimmen, wäre das eine Enttäuschung, sagte Trump am Donnerstag in Washington . "Viele Details eines endgültigen Abkommens sind bereits besprochen worden. Jetzt werden wir sehen, ob Russland dabei ist. Falls nicht, wird das ein sehr enttäuschender Moment für die Welt sein", sagte Trump.

Er würde gern eine Waffenruhe sehen, fügte der US-Präsident hinzu. Sein Sondergesandter Steve Witkoff sei in ernsthaften Gesprächen mit der russischen Seite über eine Beendigung des Krieges. Medienberichten zufolge ist ein Treffen zwischen Witkoff und Putin für den Abend geplant. "Hoffentlich tun sie das Richtige", sagte Trump mit Blick auf die russische Führung. Er glaube nicht, dass Russland Verbündete der USA angreifen würde. "Das wird nicht passieren. Wir werden dafür sorgen, dass es nicht passiert."

Putin fordert: "Tieferliegende Ursachen der Krise angehen"

Es war die erste Reaktion Putins auf den Vorschlag zu einer 30-tägigen Waffenruhe, den die USA und die Ukraine zwei Tage zuvor nach Verhandlungen in Saudi-Arabien gemacht hatten. Zugleich deutete Putin an, mit Trump über den Vorschlag direkt sprechen zu können. Der US-Präsident sagte daraufhin am Donnerstag, er würde sich "gerne mit Putin treffen oder mit ihm reden". "Aber wir müssen es schnell hinter uns bringen."