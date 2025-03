Anzeige: Galaxy S25 Ultra: Mit voller Kraft in die zweite KI-Generation

Feuer wütet in größtem Freizeitpark Bayerns

Ausweichmanöver: Auto kracht in Geschäft

Virusalarm: Erreger in Käse nachgewiesen

Krieg in Ukraine Trump kündigt Gespräch mit Putin an

Von dpa , reuters Aktualisiert am 17.03.2025 - 12:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump und Wladimir Putin: Der US-Präsident kündigt ein Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen an. (Archivfoto) (Quelle: Evan Vucci/ap)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump will den russisch-ukrainischen Krieg schnell beenden. Bislang machte er vor allem Druck auf Kiew und übernahm Positionen Moskaus. Jetzt will er mit dem Kremlchef reden.

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sprechen. Das sagte er nach Angaben mitreisender Reporter bei einem Flug mit seiner Präsidentenmaschine Air Force One, auf dem er sich über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs äußerte, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Loading...

Der Kreml bestätigte am Montagvormittag die Pläne. Sprecher Dmitri Peskow sagte vor Pressevertretern, dass das Gespräch am Dienstag stattfinden soll und bereits vorbereitet werde. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sagte Trump auf dem Flug vom US-Bundesstaat Florida in die Hauptstadt Washington, die Chancen für einen Deal stünden sehr gut und es werde bis Dienstag möglicherweise etwas mitzuteilen geben. Auf die Frage, welche Zugeständnisse er von Putin erwarte, antwortete der US-Präsident demnach, große Teile der Diskussion würden sich um Gebietsansprüche drehen. Laut dem US-Sender Fox News sagte Trump zudem, es gehe unter anderem auch über die Zukunft von Kraftwerken.

Video | Im Hintergrund tobt ein erbitterter Machtkampf Player wird geladen Quelle: t-online

Bundesregierung erwartet keine schnelle Einigung

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einer schnellen Einigung auf eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine. Russland sei eher zurückhaltend gewesen bisher. "Das dauert alles noch ein bisschen", sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Am Donnerstag und Freitag werde sich der EU-Gipfel mit dem Thema Ukraine beschäftigten.

Bereits im Wahlkampf hatte sich der Republikaner immer wieder seiner angeblich guten Kontakte zu Putin gerühmt und behauptet, er könne den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Im Februar telefonierte Trump dann persönlich mit dem Kremlchef – und erst danach mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, für den die USA in den drei Kriegsjahren stets der wichtigste Unterstützer waren.

Ukraine fürchtet Diktatfrieden

Mit Putin vereinbarte Trump nicht nur Gespräche über eine Beendigung des seit Februar 2022 andauernden Krieges, er stellte auch ein späteres persönliches Treffen in Aussicht. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht.