Zunächst kaum Folgen für das Schlachtfeld

Lange verweist jedoch auf den akuten Munitionsmangel der Ukrainer und gibt zu bedenken: "Merz' Ankündigung ändert faktisch nur dann etwas, wenn Deutschland der Ukraine auch die entsprechende Munition mit hoher Reichweite liefert." Beim Mars-II-System sei die Munition besonders rar, nur die USA liefere derzeit noch Nachschub.

Auch könne die Panzerhaubitze ohnehin nicht in russisches Hinterland schießen, da das Gerät in Frontnähe zu leicht entdeckt und von den Russen abgeschossen werden könnte, so Lange. Mit anderen Worten: Merz' Ankündigung wird zunächst kaum praktische Folgen für die Ukraine haben.

Merz und die "long range fires"

Wenn es um die Reichweite von Waffensystemen geht, ist in Deutschland die Diskussion um den Taurus nicht weit. Bis zu 500 Kilometer kann der Marschflugkörper fliegen und damit deutlich weiter als das, was die Ukraine bisher an westlichen Waffen hat. Olaf Scholz hat sich in der Ampelregierung immer dagegen gesperrt, den Taurus zu liefern, um nicht zu einer weiteren Eskalation beizutragen, so jedenfalls das Argument.

Friedrich Merz zeigte sich hingegen als Oppositionsführer offen für eine Lieferung – in Absprache mit den westlichen Partnern. Als Kanzler aber will er nun nicht mehr über einzelne Waffensysteme sprechen und begründet das mit der sogenannten "strategischen Ambiguität": Putin soll nicht so genau wissen, was der Westen plant.