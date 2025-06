Newsblog zum Ukraine-Krieg Wadephul: Russland bedroht direkt auch unser Leben

Außenminister Johann Wadephul hat vor der Gefahr, die von Russland ausgeht, gewarnt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/M. Popow/imago)

Kremlchef Putin lobt den US-Präsidenten. Russland konzentriert mehr als 100.000 Soldaten nahe der ukrainischen Stadt Pokrowsk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 29. Juni

Wadephul: Russland bedroht direkt auch unser Leben

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) warnt davor, die Gefahr für Deutschland durch Russland zu unterschätzen. "Russland bedroht direkt auch unser Leben in Frieden und Freiheit in Deutschland", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei und bleibe die größte Bedrohung der Sicherheit in Europa und wichtigstes Thema der deutschen Außenpolitik.

Die Nato-Beschlüsse von Den Haag - die Allianz verständigte sich auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung - seien "richtig und notwendig", sagte Wadephul. Der russische Präsident Wladimir Putin greife "mit wahllosem Bombenterror die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer an. Die Freiheit der Ukraine ist der wichtigste Prüfstein unserer Standhaftigkeit als Europäer."

Luftabwehr in Kiew aktiv

Das russische Militär hat in der Nacht seine Luftangriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Die ukrainische Luftwaffe warnte im Großteil des Landes vor Drohnenangriffen. Die Flugabwehr war in der Hauptstadt Kiew zu hören. Von Explosionen wurde auch aus den östlicher gelegenen Großstädten Charkiw und Dnipro berichtet.

Der Großteil der russischen Kampfdrohnen soll Militärbeobachtern nach allerdings in Richtung Westen geflogen sein. Erwartet wurden für die Nacht auch russische Raketenangriffe von strategischen Bombern und von Kriegsschiffen, die bereits in der Luft waren.

Ukraine: Haben drei russische Hubschrauber zerstört

Die ukrainische Sicherheitsbehörde SBU hat in der Nacht zum Samstag nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf den Militärflugplatz Kirovske in der von Russland besetzten Krim durchgeführt. Dabei seien drei russische Hubschrauber – ein Mi-8, ein Mi-26 und ein Mi-28 – zerstört worden. Zudem sei ein Flugabwehrsystem des Typs Pantsir-S1 vernichtet worden.

Laut SBU wurden auch bemannte Flugzeuge, Luftabwehrsysteme, Munitionslager sowie Aufklärungs- und Kampfdrohnen beschädigt. In den frühen Morgenstunden habe es Folgeexplosionen auf dem Gelände gegeben.

Samstag, 28. Juni

Ukrainischer Oberbefehlshaber: Russland versammelt 111.000 Soldaten nahe Pokrowsk

Russland hat in der Umgebung der ukrainischen Stadt Pokrowsk seinen größten Truppenteil konzentriert – 111.000 Mann, wie Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj laut "Kyiv Independent" mitteilte. Russland konzentriert seine Offensivbemühungen seit Monaten auf die umkämpfte Stadt Pokrowsk in der Oblast Donezk. In letzter Zeit versuchte es verstärkt, in die benachbarte Oblast Dnipropetrowsk vorzudringen. Eine Region, in der noch keine Kämpfe stattgefunden haben.

Die Ukraine dementierte Berichte, wonach russische Streitkräfte im Mai und Juni die regionale Grenze durchbrochen haben sollen. Im Mai berichtete Syrskyj, die Ukraine habe die Lage in Pokrowsk stabilisiert.

Estland und Litauen treten aus Landminen-Konvention aus

Litauen hat den Vereinten Nationen (UN) seinen Austritt aus dem Ottawa-Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen mitgeteilt. Dies gab der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Freitag auf der Plattform X bekannt. Die litauische Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene hatte zuvor bereits erklärt, dass durch den Austritt der effektive Schutz der Grenzen in der Region gewährleistet werde.