Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: "Bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt"

Von t-online Aktualisiert am 08.07.2025 - 20:57 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident äußert sich ungewöhnlich kritisch über Wladimir Putin. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP/imago)

Trump kritisiert Putin ungewöhnlich scharf. Der Kremlchef äußert sich zum mutmaßlichen Suizid seines Ex-Ministers. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 8. Juni

Trump: "Von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt"

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zunehmend verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wir bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt", sagte Trump im Weißen Haus. "Er ist die ganze Zeit sehr nett, aber es stellt sich heraus, dass es bedeutungslos ist." Bereits am Montag (Ortszeit) hatte Trump sich für ein schnelles Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgesprochen und betont, dass er überhaupt nicht glücklich sei mit Putin.

Putin behandele die Menschen nicht richtig, er töte zu viele Menschen, führte Trump nun aus. Deshalb würden die USA einige Verteidigungswaffen in die Ukraine schicken – er habe das genehmigt. Am Montag hatte das US-Verteidigungsministerium bekanntgegeben, dass es auf Anweisung Trumps zusätzliche Verteidigungswaffen an die Ukraine schickt.

Die Ankündigung erfolgte knapp eine Woche nachdem bekanntgeworden war, dass die USA die Lieferung einiger bereits zugesagter Waffen an die Ukraine – darunter auch Flugabwehrraketen – zunächst gestoppt hatte.

Putin zeigt sich erschüttert über Tod seines Ex-Kabinettsmitglieds

Der Kreml hat sich bestürzt über den mutmaßlichen Suizid des am Montag entlassenen russischen Verkehrsministers Roman Starowoit geäußert. "Das kann normale Menschen nur schockieren. Und natürlich hat es auch uns schockiert", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Präsident Wladimir Putin sei über den Tod des 53-jährigen Politikers "natürlich sofort informiert" worden.

Nach Behördenangaben hatte sich Starowoit wenige Stunden nach seiner Entlassung durch Putin das Leben genommen. Seine Leiche sei mit einer Schussverletzung in seinem Auto gefunden worden, teilte das Ermittlungskomitee am Montag mit. Allerdings zeigen Videoaufnahmen, wie sein toter Körper aus einem Gebüsch geborgen wird. Das nährte Spekulationen über Säuberungsaktionen in Putins Umfeld. Erst vorige Woche war der Ölmanager Andrej Badalow gestorben, nach einem Sturz aus dem Fenster.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Wegen Trump: Selenskyj will Botschafterin austauschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt US-Präsident Donald Trump offenbar bei einer wichtigen Personalentscheidung entgegen. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, dass die beiden Staatschefs in einem Telefonat die Ablösung der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarowa, vereinbart hätten. Ihre Teams würden weitere Beratungen über mögliche Kandidaten durchführen, die von beiden Seiten geprüft werden sollen.

Auch das US-Nachrichtenportal Bloomberg berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die beiden Präsidenten hätten in einem Telefonat am Freitag über die Ablösung der Botschafterin gesprochen. Markarowa, die seit 2021 als Botschafterin in Washington arbeitet, wurde von einigen Republikanern eine zu große Nähe zu den Demokraten vorgeworfen.