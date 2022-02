Exklusive Umfrage

Dieser Bundespräsident war für die Deutschen herausragend

Die Entscheidung ist gefallen: Frank-Walter Steinmeier wird Deutschland weiter repräsentieren. Welcher Bundespräsident ist den Deutschen aber am besten in Erinnerung?

Zwölf Männer haben der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Entstehung 1949 als Bundespräsident gedient. Und diese Zahl wird erst einmal so bleiben, denn die Bundesversammlung hat am 13. Februar 2022 den derzeitigen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) bestätigt.







Welchen Bundespräsidenten halten die Deutschen aber für den besten? Dazu muss angemerkt werden, dass Frank-Walter Steinmeiers Amtszeit um weitere fünf Jahre verlängert werden wird. t-online hat nun in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut die Bundesbürger in einer repräsentativen Umfrage um ihre Meinung gebeten.

Mit großem Abstand

Zur Auswahl standen Frank-Walter Steinmeier (SPD), Joachim Gauck (parteilos), Christian Wulff (CDU), Horst Köhler (CDU), Johannes Rau, (SPD), Roman Herzog (CDU), Richard von Weizsäcker (CDU) und Karl Carstens (CDU).







Richard von Weizsäcker, Staatsoberhaupt von 1984 bis 1994, halten 37 Prozent der Deutschen für den besten Bundespräsidenten. Gefolgt von Frank-Walter Steinmeier mit 14 Prozent. Weit abgeschlagen sind der 2012 zurückgetretene Christan Wulff mit zwei Prozent sowie Karl Carstens (1979 bis 1984) mit einem Prozent. Der parteilose Joachim Gauck (2012 bis 2017) genießt mit zwölf Prozent hingegen hohes Ansehen.

Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier genießt das höchste Ansehen in den Gruppen der Jüngeren und Älteren. So halten ihn in der Gruppe "18 bis 29" 23 Prozent der Deutschen für den besten Bundespräsidenten, in der Gruppe "65 +" wiederum 18 Prozent. In dieser Altersgruppe wie auch in der von "50 bis 64" erhält allerdings das frühere Staatsoberhaupt Richard von Weizsäcker (2015 verstorben) mit jeweils 44 Prozent die höchste Zustimmung.

Ausgewertet nach der Wahlabsicht im Bund erhält ebenfalls Richard von Weizsäcker höchste Zustimmungswerte. 49 Prozent der Unionsanhänger halten ihn für das beste Staatsoberhaupt, aber auch 33 Prozent der Grünen-Anhänger sowie 31 Prozent jeweils bei SPD und FDP. Bei den Anhängern der AfD kommt von Weizsäcker auf 38 Prozent Zustimmung.

Die genaue Fragestellung der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage lautete: "Wer ist oder war Ihrer Meinung nach der beste Bundespräsident?" Civey befragte online im Zeitraum vom 10. bis 11. Februar 2022 5.033 volljährige Bundesbürger und Bundesbürgerinnen. Die Daten sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten. Weitere Erläuterungen zur Methodik finden Sie hier.