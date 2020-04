LIVEHauptstadt-Ticker

Polizei meldet Verstöße gegen Corona-Regeln

Ein Polizeifahrzeug fährt auf dem Tempelhofer Feld Patrouille: Am Wochenende waren 500 Polizeibeamte im Einsatz, um zu überprüfen, ob sich die Berliner an die Verbote halten. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Schön frühlingshaft war es am Wochenende in Berlin. Bundesweit meldete die Polizei deshalb Verstöße gegen die Kontaktsperren. Allein in Berlin wurden knapp 2.000 Menschen überprüft.

500 Polizisten waren in der Stadt im Einsatz, um die Verbote zur Eindämmung des Coronavirus zu überwachen. In der Nacht zu Sonntag überwachten etwa 110 Polizisten die Einhaltung der Verordnung. 55 Objekte und 1.981 Personen im Freien wurden binnen 22 Stunden nach Polizeiangaben überprüft. Die Polizisten schrieben 23 Strafanzeigen und meldeten 87 Ordnungswidrigkeiten.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Montag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!