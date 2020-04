LIVEHauptstadt-Ticker

Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr nach Entgleisung

Eine Metallstange ragt am Bahnhof Lichtenberg in eine entgleiste S-Bahn: Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Bundesweit sollen die Schulen ab dem 4. Mai wieder öffnen, darauf einigten sich gestern Bund und Länder. Im "RBB Inforadio" sagte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) heute, dass die Zehntklässler bereits am 27. April mit dem Unterricht starten sollen. Das berichtet der "Tagesspiegel".

Hintergrund seien demnach die Vorbereitungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) für die Zehntklässler. Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es allerdings noch nicht.

Viel Sonnenschein, kaum Wolken und kein Niederschlag: Berlin und Brandenburg stehen warme und freundliche Frühlingstage bevor. Der Donnerstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Berliner Raum meist heiter. Mit Regen rechnen die Meteorologen nicht. 18 Grad sollen es heute werden.



Und das bleibt so: Für das Wochenende sagten die Wetterexperten viel Sonnenschein voraus und Werte bis maximal 19 Grad.

Kurz vor dem Bahnhof Lichtenberg in Berlin ist eine S-Bahn entgleist: Verletzt wurde nach erstem Kenntnisstand niemand, wie ein Bahnsprecher sagte. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Eine Berliner S-Bahn ist am Mittwochabend teilweise entgleist. Verletzt wurde nach erstem Kenntnisstand niemand, wie ein Bahnsprecher sagte. Am Bahnhof Lichtenberg sprang demnach ein Waggon einer S75 aus den Schienen. Der vorderste Wagen kippte seitlich weg. Der Vorfall sei gegen 21.00 Uhr passiert, sagte der Sprecher. Zur Ursache könne noch nichts gesagt werden. Die Strecke wurde unterbrochen, es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Am Bahnhof #Lichtenberg ist gegen 21:15 Uhr ein ausfahrender Zug der @SBahnBerlin entgleist.

Insgesamt 30 Personen wurden durch Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht und vom #Rettungsdienst gesichtet - niemand war verletzt.

Im Einsatz waren 25 Kräfte mit 7 Fahrzeugen. pic.twitter.com/rdGXoyYPRw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 15, 2020

Auch heute Morgen gibt es noch Einschränkungen auf der Strecke, teilte die S-Bahn mit. Betroffen sind die Linien S5, S7, S75.

Beginnen wir den Tag mit einem Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen in der Hauptstadt. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit gestern mitteilte, ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Berlin auf 4.870 Fälle gestiegen: Das sind 134 mehr als am Vortag.



74 Todesfälle sind im Zusammenhang mit einer Infektion bekannt. Knapp 600 Covid-19-Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 128 intensivmedizinisch.

Die gute Nachricht: 2.864 Menschen sind wieder genesen.

