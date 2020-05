LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Prämie für alle Berliner Klinik-Mitarbeiter gefordert

28.05.2020, 15:03 Uhr | ASS, dak, t-online.de, dpa

Ein Patient wird in einer Klinik behandelt (Symbolbild): Die Berliner Krankenhausgesellschaft fordert, dass alle Klinik-Mitarbeiter in Berlin eine Prämie für ihren Einsatz in der Corona-Krise bekommen. (Quelle: Westend61/imago images)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Pankow ist ein 49-jähriger Radfahrer laut Polizei zunächst bewusstlos auf der Straße liegen geblieben, während der Autofahrer vom Unfallort flüchtete. Beide seien alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um den Radfahrer kümmerte sich später ein Notarzt, danach kam er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Laut Polizei war der 29-jährige Fahrer des Wagens am Mittwochabend auf der Schönerlinder Straße in Richtung Autobahn 114 unterwegs, als der Radfahrer die Straße überquerte und es zu der Kollision kam. Ein 38 Jahre alter Autofahrer soll dem Flüchtenden gefolgt sein und ihn kurze Zeit später gestoppt haben.

Die herbeigerufenen Polizeikräfte stellten bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch fest, außerdem sei er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Radfahrer ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille.

In Berlin-Reinickendorf ist gestern Abend ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache mit vier Unbekannten in Streit geraten. Im weiteren Verlauf sollen einige der mutmaßlichen Täter mit Holzlatten auf den Mann eingeschlagen haben. Kurze Zeit später soll einer der Tatverdächtigen den 41 Jahre alten Mann mit Messerstichen verletzt haben. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er notoperiert wurde. Sein Zustand sei mittlerweile stabil, so die Polizei.

Die Berliner Krankenhaus Gesellschaft (BKG) appelliert an die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, Corona-Prämien für alle Beschäftigten der Berliner Krankenhäuser auf den Weg zubringen. Das "Danke für Euren Einsatz" des Senats erfasse derzeit mit den Beschäftigten der landeseigenen Kliniken nur etwa die Hälfte derjenigen, die sich in der Krise engagiert hätten, hieß es in einer Pressemitteilung. Diese Ungerechtigkeit sei nicht länger zu erklären.

"Die Mitarbeitenden der Kliniken haben großes Engagement und enorme Bereitschaft gezeigt, sich der Herausforderung zu stellen. Alle Häuser der Stadt möchten dieses Engagement ihrer Beschäftigten würdigen. Alle, die sich über Gebühr und mit Einsatz einbringen, haben einen Bonus verdient“, wird Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG zitiert. "Seit Beginn der Krise findet eine trägerübergreifend hervorragende Kooperation und Koordination der Berliner Krankenhäuser statt. Nur gemeinsam mit allen Krankenhäusern und deren Mitarbeitenden haben wir besondere Versorgungsstrukturen in der Krise so kurzfristig aufbauen können", betonte er.

Deshalb solle die Anerkennung der Berliner durch Sondervergütungen für die Beschäftigten aller Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sichtbar gemacht werden. "Es darf keine Heldinnen und Helden erster und zweiter Klasse geben", hieß es in einem offenen Brief an die Mitglieder des Abgeordnetenhauses.

Mit dem Beginn der Sommerferien soll die Notbetreuung in den Berliner Schulen eingestellt und Ferienbetreuung angeboten werden. So werde wieder ein wenig mehr Normalität hergestellt. "Viele Eltern sind in den vergangenen Wochen in eine Ausnahmesituation geraten." Mit dem Ende der Corona-bedingten Notbetreuung an den Schulen in Berlin wolle man die Eltern stärker unterstützen, wird Senatorin Sandra Scheeres in einer Pressemitteilung der Senatsbildungsverwaltung zitiert. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Erstmals seit März sind auf innerdeutschen Verbindungen wieder Fahrgäste mit Flixbus unterwegs. Der deutsche Fernbus-Marktführer nahm am Donnerstag den Betrieb wieder auf. Zunächst werden knapp 50 Halte angesteuert. Neben Berlin, München oder Hamburg werden auch kleinere Städte wie Weimar oder Bayreuth wieder angefahren.

Für Fahrgäste gilt: Abstand halten an der Haltestelle und beim Einsteigen, Zutritt nur durch die hintere Tür und Mundschutz tragen während der ganzen Fahrt. Bei entsprechender Nachfrage werden die Busse voll besetzt. Flixbus appellierte an die Kunden, nur zu reisen, wenn sie beschwerdefrei sind.

In Berlin-Schöneberg ist in der vergangenen Nacht eine Baustellentoilette in der Goebenstraße in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen Mitternacht bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, griff das Feuer bereits auf einen daneben geparkten Renault über, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei Warnbaken und ein Absperrgitter seien durch die Flammen beschädigt worden. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Das zuständige Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mariendorf von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die 59-jährige Frau überquerte am Mittwochnachmittag die Volkmarstraße in Richtung Colditzstraße und wurde dabei von dem 32 Jahre alten Fahrer eines Sattelzuges übersehen, der nach rechts in die Ullsteinstraße einbiegen wollte. Die Frau geriet unter die rechten Hinterräder des Lastwagens und starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Ein 34 Jahre alter Zeuge erlitt einen Schock und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr, die Ullsteinstraße zwischen Volkmarstraße und Mariendorfer Damm blieb bis 21 Uhr gesperrt.

Gestern rollten noch Reisebusse durch die Hauptstadt – heute folgen die Traktoren. Die Initiative "Land schafft Verbindung" protestiert in Mitte gegen die "Diffamierung durch die Politik" und fordert in einer Pressemitteilung, den "sofortigen Rücktritt" von Umweltministerin Svenja Schulze.



Traktor mit Transparent "Ackerland in Bürgerhand" vor dem Brandenburger Tor: Das Foto stammt von einer Demo im Januar – nun demonstrieren die Landwirte erneut. (Quelle: IPON/Symbolbild/imago images)



Die Politik sehe die Alleinschuld des Artensterbens bei der Landwirtschaft. Dagegen wehrt sich die Initiative: "Nicht nur die Landwirtschaft trägt zum Verlust der Artenvielfalt bei, sondern die gesamte Gesellschaft. (...) Wir Landwirte wollen Natur- und Umweltschutz, der nachhaltig für Natur, Umwelt, Gesellschaft und unsere Betriebe ist!"

Aufgrund der Demonstration könne es laut Polizei Berlin am Vormittag rund um das Willy-Brandt-Haus zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Gegen 9.30 Uhr beginnt vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 52-Jährigen. Er soll im letzten September seine Schwester und deren Mann in Berlin-Biesdorf mit einer Axt attackiert haben soll. Er habe die beiden 48-Jährigen im Schlaf überrascht und auf die Opfer eingestochen.



Die Staatsanwaltschaft fordert die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und beschuldigt den Mann des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

Heute soll der Spatenstich für das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal vor dem Stadtschloss gesetzt werden. CDU-Kulturstaatsminsterin Monika Grütters wird den Bau symbolisch beginnen, berichtet der RBB.

Ein Entwurf des Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin-Mitte: Die gebogene Schale soll einer Wippe ähnlich beweglich gestaltet werden. (Quelle: Wolf P. Prange/Entwurf/imago images)



Die Einheitswippe, wie das Denkmal auch genannt wird, soll bis Ende 2021 fertiggestellt sein und 17,12 Millionen Euro kosten. Der Termin zum 30. Jubiläum des Mauerfalls im November 2019 scheiterte aufgrund von Finanzierungsfragen. Der Clou: Die Wippe lässt sich durch die Besucher bewegen.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Hier versorgt Sie das t-online.de-Redaktionsteam mit dem Neusten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!