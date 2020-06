LIVEHauptstadt-Ticker

Rot-Rot-Grün prüft verpflichtende Bus- und Bahntickets

11.06.2020, 10:15 Uhr | cf, t-online.de, vss

Eine Tram fährt am Alexanderplatz (Symbolbild): In Berlin ist ein verpflichtendes Ticket für alle Berliner in Überlegung. (Quelle: Joko/imago images)

In Berlin-Schönefeld hat am Pfingstsonntag Berlins größtes Autokino eröffnet. Auf rund 20.000 Quadratmetern können Filmliebhaber ab sofort mit dem Auto vorfahren und das Programm genießen. Es wird ein buntes Programm für die jüngere sowie für die ältere Generation geben, teilten die Veranstalter in einer offiziellen Mitteilung mit. Zudem wird es nicht nur Filmvorstellungen sondern auch Konzerte, Live-Shows und kulturelle Angebote geben. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Rot-Rot-Grün prüft verpflichtende Bus- und Bahntickets für alle Berliner. Das berichtet die "Morgenpost" unter Berufung auf ein bislang unveröffentlichtes Gutachten zur künftigen Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Das ist jedoch nur eines von drei Modellen zur Finanzierung. Eine andere Option wäre, dass Grundstückseigentümer sowie Gewerbe- und Übernachtungsbetriebe einen Betrag zahlen müssen. Zuletzt könnte eine City-Maut als Gebühr für die Benutzung der Straßen in der Innenstadt in Frage kommen. Auf welches Mobilitätskonzept sich die Koalition einigt, wird mit einer Machbarkeitsstudie untersucht. Das berichtet "BZ Berlin".

In Berlin-Mitte sind bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt worden. In der Nacht zu Donnerstag sei im James-Simon-Park ein Streit zwischen einer Gruppe aus sieben oder acht Personen mit einer anderen Gruppe eskaliert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen erklärte.



Bei dem Streit soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Vier Menschen wurden demnach verletzt. Den Angaben zufolge flüchteten beide Gruppen anschließend. Der Auslöser für den Streit und ob auch Unbeteiligte verletzt wurden, war am Morgen zunächst unklar.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg hat wegen Corona zuletzt in einer Sporthalle getagt. Doch die steht nicht mehr zur Verfügung.

Kurzfristig freie Räume für solch eine Versammlung, die nötige Abstandsregeln ermöglichen und nicht zu teuer sind, sind offenbar knapp. Jetzt gibt es eine Lösung: Die nächste Sitzung am 17. Juni soll im Verlagsgebäude des "Neuen Deutschlands" stattfinden, berichtet der "Tagesspiegel".

Die FDP kritisiert das als "krass und pietätlos" während SPD und Linke von "künstlicher Erregung“ und Griff in die "politische Mottenkiste" sprechen, so der Bericht.

Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys hat den brasilianischen Olympiasieger Eder Carbonera verpflichtet. Der 36 Jahre alte Mittelblocker, der auf eine höchst erfolgreiche internationale Karriere zurückblicken kann, unterzeichnete beim zehnmaligen deutschen Meister einen Einjahresvertrag für die Saison 2020/21. Das gaben die BR Volleys am Donnerstag bekannt.

"Mit seiner Routine und Qualität wird er eine Säule unseres Teams sein", kündigte Volleys-Manager Kaweh Niroomand an. Eder habe "auf allerhöchstem Niveau so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt". Der 2,05 Meter große Neuzugang wurde in seiner Heimat mehrfach brasilianischer Meister und Pokalsieger, er war unter anderem Weltliga-Sieger und Vizeweltmeister.

Die Krönung seiner bisherigen Laufbahn erlebte Eder bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, als er mit Brasiliens Nationalmannschaft die Goldmedaille gewann.

Weil er in mehreren Städten fremde Bankkonten geplündert und rund 222.000 Euro erschlichen haben soll, kommt ein 68-Jähriger ab heute vor das Berliner Landgericht. Der mutmaßliche Betrüger soll für eine Serie von Anfang Januar 2019 bis Mitte April 2019 verantwortlich sein. Laut Ermittlungen habe er sich Personal- und Bankkontodaten verschiedener älterer Männer verschafft.



Mit gefälschten Personalausweisen habe er dann in Bankfilialen außerhalb von Berlin Geld von Konten Dritter abgehoben. Ihm werden sieben Taten zur Last gelegt. Für den Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung sind zwei Tage geplant.

Der Fernsehturm ist aufgrund tief hängender Regenwolken am frühen Donnerstagmorgen kaum sichtbar: Im Laufe des Tages soll es freundlicher werden. (Quelle: Jörg Carstensen/dpa)



Der Donnerstag startet in Berlin grau und nass. Die schlechte Nachricht: Es soll auch erst einmal so bleiben Die gute: Am Nachmittag kann es etwas auflockern und zunehmend trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im späten Nachmittag soll sich auch mal die Sonne blicken lassen. Maximal 22 Grad werden erwartet.

