Tausende Anzeigen gegen E-Scooter-Fahrer in Berlin

In Berlin nehmen einige die Maskenpflicht, insbesondere im Nahverkehr, offenbar nicht mehr ganz so ernst. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich für die Durchsetzung der Pflicht, in bestimmten Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ausgesprochen. "Eine Pflicht macht tatsächlich nur Sinn, wenn sie bußgeldbewehrt ist und das muss man natürlich auch durchsetzen", sagte Kalayci am Mittwoch in der RBB-"Abendschau". Wer dies etwa im öffentlichen Nahverkehr kontrollieren solle, ließ die Senatorin offen.

Wer mindestens sechs Jahre alt ist, muss in Berlin grundsätzlich unter anderem im ÖPNV, auf Bahnhöfen, Kosmetikstudios und Geschäften Mund und Nase bedecken, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

"In der Phase der Lockerungen spielen die Regeln, die wir alle einhalten sollten, eine noch größere Rolle. Und da gehört das Tragen von Mund-Nasen-Schutz unbedingt dazu", mahnte die Senatorin. Untersuchungen belegten deren schützende Wirkung.

Die großen Erwartungen einer Verkehrswende durch die neuen E-Tretroller sind bislang nicht erfüllt worden. Allerdings sind auch die großen Befürchtungen sehr vieler Verletzter oder gar Toter durch Unfälle nicht eingetreten. 354 Unfälle mit den sogenannten E-Scootern zählte die Berliner Polizei zwischen dem 15. Juni 2019, als die Roller vor einem Jahr erlaubt wurden, und dem 31. März dieses Jahres.

Ein E-Rollerfahrer starb. 38 Menschen wurden durch die Unfälle schwer verletzt. Zudem gab es 182 Leichtverletzte. Nach einer Statistik bis zum Ende des vergangenen Jahres waren bei knapp 90 Prozent dieser Unfälle laut Polizei die Fahrer der E-Roller schuld.

Bis zum 31. März wurden 3.340 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr verteilt. Am häufigsten wurden Fahrer erwischt, die auf Gehwegen oder sonstigen verbotenen Bereichen fuhren (1.057 Fälle).

Dann verhängten Polizei und Ordnungsämter 902 Bußgelder wegen des falschen Abstellens von Rollern. Es gab 280 Anzeigen wegen betrunkenen Fahrens und 277 Anzeigen wegen des Fahrens über eine rote Ampel. Außerdem ging es in 58 Fällen um Handynutzung sowie um 766 sonstige Delikte, wie dem Fahren zu zweit oder in einer Fußgängerzone.

Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet heute in einem Prozess ab 10 Uhr über die Verurteilung zweier Berliner Autoraser wegen Mordes. Die Männer hatten sich nachts auf dem Kurfürstendamm in Berlins Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Sie rasten bei Rot über eine Kreuzung, einer von ihnen rammte mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde ein Auto, das aus einer Seitenstraße kam. Der Fahrer dieses Wagens starb.

Die BGH-Richter beschäftigen sich bereits zum zweiten Mal mit dem Fall. 2017 hatte das Berliner Landgericht beide Männer als Mörder verurteilt. Es war das erste Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland. Der BGH hob es ein Jahr später wegen Rechtsfehlern auf, der Prozess begann von vorn. Das Berliner Landgericht verhängte wieder lebenslange Haft wegen Mordes. Dagegen legten die Männer erneut Revision ein.

Berliner und Brandenburger müssen sich auf Regen und Gewitter gefasst machen. Am Donnerstag verdichten sich die Wolken den Tag über, für den Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Regen und Gewitterneigung bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad, wie der DWD mitteilte.



Die Nacht zu Freitag bleibt bewölkt und regnerisch mit Tiefstwerten um die 16 Grad. Für den Freitag prognostizieren die Wetterexperten anhaltenden Regen und starke Gewitter sowie Maximaltemperaturen von 20 bis 23 Grad.

Auch der Samstag startet laut DWD mit Wolken und leichtem Regen, es lockert sich aber im Laufe des Tages voraussichtlich auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad.

