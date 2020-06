LIVEHauptstadt-Ticker

Langer Stau nach Unfall auf A100

Es soll trocken bleiben in Berlin. Vormittags ist es sonnig, dann soll es wolkiger werden. Im Laufe des Tages wird es voraussichtlich auch windiger. Teilweise werden Windböen bis zu 60 km/h erwartet.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilt, sind die Reinigungsarbeiten nach dem Unfall beendet, der Bereich wieder freigegeben. Es kam zu langen Staus.

Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker wird heute am Landgericht in der Hauptstadt mit der Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt. Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

Dem 57-jährigen Angeklagten aus Rheinland-Pfalz werden Mord an dem 59-jährigen Professor sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Der Beamte, der privat zu dem Vortrag gekommen war, wollte den Angreifer stoppen und war direkt dazwischengegangen. Als Mordmotiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten an.

Am frühen Dienstagmorgen hat es einen Unfall auf der A100 gegeben. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin gegen 6 Uhr auf Twitter mitteilt, ist die A100 Richtung Neukölln in Höhe Innsbrucker Platz gesperrt. Grund sind Reinigungsarbeiten nach einem Unfall, heißt es. Laut "rbb24.de" soll ein Auto dort Öl auf der Fahrbahn verloren haben.

— Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 30, 2020

Es staut sich. Autofahrer müssen eine Stunde mehr Zeit einplanen.

