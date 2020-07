LIVEHauptstadt-Ticker

Polizei durchsucht Haus in der Rigaer Straße

Das Haus in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain: Am Donnerstag durchsuchten 200 Einsatzkräfte das Wohnprojekt. (Quelle: Jannis Große/Archivbild/imago images)

Die Zukunft von Kapitän Vedad Ibisevic (35) beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist ungewiss. Der Vertrag des Bosniers, der 2015 vom VfB Stuttgart kam, lief zum 30. Juni aus. Eine neue Offerte planen die Berliner aktuell aber nicht. "Wir haben Vedad darüber informiert, dass wir ihm im Moment kein neues Angebot unterbreiten werden", sagte Manager Michael Preetz dem Fachmagazin "kicker" (Donnerstag). "Wir halten uns das aber offen."



Vedad Ibisevic von Hertha BSC steht im Stadion. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild



Damit sieht es nach einem Abschied des Stürmers aus. Denn mit bald 36 Jahren passt Ibisevic, den Trainer Bruno Labbadia sehr schätzt, nicht ins Profil des Clubs für den geplanten Aufbruch in die Zukunft. Zudem haben sich Labbadia und Preetz auf den Kauf eines neuen Stürmers verständigt, zugleich soll Labbadia die vorhandenen Kader-Ressourcen ausreizen.

In Berlin-Friedrichshain durchsucht die Polizei seit dem frühen Morgen mit etwa 200 Einsatzkräften Wohnungen eines Wohnprojekts in der Rigaer Straße. Es würden zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse zu zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren vollstreckt, sagte die Leiterin der Polizeipressestelle, Anja Diersche, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es einmal um eine gefährliche Körperverletzung und um eine Urkundenfälschung mit dem Ziel der Bereicherung.

Auch wenn die Beamten eine Tür des Gebäudes mit Gewalt hätten öffnen müssen, sei die Lage ruhig und es gebe keinen Widerstand gegen die Durchsuchung, sagte Dierschke am Vormittag. In der Rigaer Straße und Umgebung stehen noch einige symbolträchtige und zum Teil besetzte Häuser der linksradikalen Szene.

So richtig fühlt es sich nicht nach Juli an. Auch heute wird es in Berlin wieder kühl und grau, es soll regnen. Es bleibt stark bewölkt. Am Vormittag kommt von Westen leichter bis mäßiger Regen auf, der sich dann ostwärts ausbreitet, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu werden Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad erreicht.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther sieht den nun fest geplanten Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Stettin als wichtigen Schritt für die Hauptstadtregion, aber auch für Europa. Deutschland und Polen sowie Berlin und Brandenburg rückten damit enger zusammen, sagte die Grünen-Politikerin anlässlich der Vorstellung des Projekts am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir schließen damit nicht nur eine große Lücke im transeuropäischen Eisenbahnnetz", so Günther weiter. "Mit dem durchgehend elektrifizierten Schienenverkehr leisten wir außerdem einen wichtigen Beitrag zum Ausbau umweltfreundlicher Mobilität und stärken die solidarische Entwicklung unserer Region."

Die Deutsche Bahn will 2021 mit dem Ausbau der Bahnstrecke beginnen. Fünf Jahre soll gebaut werden, dann soll alles fertig sein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das Projekt kostet fast eine halbe Milliarde Euro. Die Länder Berlin und Brandenburg hatten sich schon länger dafür stark gemacht und steuern jeweils 50 Millionen Euro bei. Der Rest des Geldes kommt vom Bund.

Die Fahrzeit von Berlin in die polnische Großstadt nahe der Ostsee soll sich um 20 Minuten auf dann im besten Fall deutlich unter zwei Stunden verkürzen.

In Tempelhof hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Der Tempelhofer Damm ist deshalb stadtauswärts in Höhe Alt-Tempelhof gesperrt, teilt der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mit.

Das beeinträchtigt auch den Nahverkehr. Die Ersatzbusse der S-Bahn-Linien S41, S42, S45, S46 und S47 müssen umgeleitet werden. Es kommt zu Verspätungen, teilt die S-Bahn ebenfalls auf Twitter mit.

Gesperrt wird gleich ab 7 Uhr auch der Sterndamm in Niederschöneweide Richtung Stubenrauchstraße. Bis Oktober 2021 dürfen Kraftfahrzeuge dort nicht mehr langfahren, meldet die VIZ ebenfalls. Eine Umleitung über Rixdorfer Straße und Südostallee ist eingerichtet.



