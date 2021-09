LIVEWahl in Berlin

Grüne und SPD nahezu gleichauf – Helfer berichten von Wahlchaos

26.09.2021, 21:14 Uhr | dak, dpa, AFP, pb

Berlinerinnen und Berliner hatten gleich viermal die Wahl: Neben Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamenten stimmen sie über einen Volksentscheid ab. Alle Informationen im Newsblog.

In Berlin ist es am Sonntag bei der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus zu Problemen bei der Stimmabgabe gekommen. Mehrere Wahllokale blieben bis nach 18 Uhr hinaus geöffnet. Nun liegt eine erste Prognose vor, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen voraussagt. Hier finden Sie alle Entwicklungen.

21.04 Uhr: Zweite ZDF-Hochrechnung sieht SPD weiter vorne

Eine weitere Hochrechnung des ZDF sieht die SPD weiterhin vorne. Demnach bauen die Sozialdemokraten ihren Vorsprung minimal aus – auf 22,4 Prozent. Die Grünen liegen demnach nur noch bei 21,7 Prozent. Auf Platz drei folgt die CDU (16,4 Prozent).

Dahinter: Linke mit 14 Prozent, die FDP bei 7,7 Prozent und die AfD bei sieben Prozent.

20.15 Uhr: In ZDF-Hochrechnung führt die SPD

Das ZDF beruft sich bei ihrer Hochrechnung auf die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen. Diese sehen die SPD knapp vorne – mit 22,8 Prozent. Die Grünen kommen hier nur auf 22,2.

Dahinter folgen die CDU mit 16,7 Prozent, die Linke (14,1), die FDP (7,9) und die AfD (6,6).

20 Uhr: Grüne in erster Hochrechnung knapp vorne



Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich nach der ersten Hochrechnung kein klarer Sieger ab. Die Grünen erreichten demnach 22,5 Prozent, die SPD lag in den Zahlen des RBB bei 21,9 Prozent, wie der Sender am Abend berichtete. Für ein Zweierbündnis von SPD und Grünen würde es demnach nicht reichen, nur Dreierbündnisse wären möglich.



Auf Platz drei ist die CDU mit 16,1 Prozent dicht gefolgt von der Linken (14,2 Prozent). Die FDP liegt vor auf Platz vier (7,6), die AfD erreicht 6,8 Prozent.

19.26 Uhr: Landeswahlleitung will Aufklärung der Probleme nach der Wahl angehen

Die Berliner Landeswahlleitung will die Probleme bei der Stimmabgabe am Sonntag nach der Wahl untersuchen. Das sagte ein Mitarbeiter der Landeswahlleitung der "Berliner Zeitung". "Uns fehlen noch Informationen, um jetzt schon sagen zu können, warum in manchen Wahllokalen zeitweise Stimmzettel fehlten." Man wolle das Gespräch mit den Bezirkswahlämtern suchen. "Jetzt geht es darum, die Wahl geordnet zu Ende zu bringen und danach kümmern wir uns um die Aufklärung."

18.58 Uhr: SPD-Kandidatin Giffey optimistisch – Jarasch will regieren

SPD-Spitzenkandidatin in Berlin, Franziska Giffey, hat sich nach den Prognosen zur Abgeordnetenhauswahl optimistisch gezeigt. "Wir sind an einem Punkt, wo alles rauskommen kann", sagte die SPD-Landesvorsitzende am Sonntag vor Parteianhängern in Berlin. Franziska Giffey, Spitzenkandidaten der SPD Berlin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin: In einer ersten Prognose liegt ihre Partei vor der SPD. (Quelle: Political-Moments/Archivbild/imago images)

Laut den Prognosen von RBB und ZDF kam die SPD auf 21,5 bis 23 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch erreichten den Prognosen zufolge 22 bis 23,5 Prozent. Die Grünen-Politikerin erklärte im RBB am Abend: "Ja, ich möchte Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden." Ohne ihre Grünen könne es keine stabile Regierung geben.

Der Linken-Kandidat Klaus Lederer freute sich über die 14,5 Prozent, die eine erste Prognose für seine Partei auswies: "14,5 ist etwas, mit dem ich ganz gut umgehen kann." Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Stefan Evers, zeigte sich hingegen enttäuscht.

18.50 Uhr: Wahlhelferin: "Hatten den ganzen Tag die Bude voll"

Im Berliner Bezirk Pankow ist es am Sonntag in mehreren Wahllokalen zu Problemen bei der Stimmabgabe gekommen. Eine Wahlhelferin, die anonym bleiben möchte, berichtete gegenüber t-online vom Wahlchaos im Florakiez.

Zwischen 17.10 Uhr und 17.35 habe man im Berliner Norden eine "Wahlpause" einlegen müssen, eine Wahlhelferin sei ins Rathaus gefahren. "Die hat dort richtig Druck gemacht, damit wir noch ein paar Zettel bekommen."

Lange Schlangen bei der Wahl in Berlin im Bezirk Prenzlauer Berg. (Quelle: Nadine Schmidt/t-online)

Der letzte Wähler habe erst um 18.36 Uhr seine Stimme abgegeben – mehr als eine halbe Stunde nach der offiziellen Schließung der Wahllokale also. Die Wahlhelfer seien von der Menge an Wählern am Sonntag überrascht worden, berichtet die Wahlhelferin: "Wir hatten den ganzen Tag die Bude voll."

Eine Wählerin aus dem Bezirk Prenzlauer Berg berichtet von einem "Chaos" an ihrem Wahllokal: Rund 500 Personen hätten in einer Warteschlange auf ihre Stimmzettel warten müssen. Als Helfer schließlich mit weiteren Wahlunterlagen gekommen seien, gab es Applaus. Gegen 19 Uhr warteten an dem Wahllokal 823 noch rund 60 Personen auf ihre Stimmabgabe.

18.45 Uhr: Lacher in Pankow über Wahlpanne

Das Wahlchaos in Berlin führt zu kuriosen Zügen: In Berlin-Pankow warteten gegen 18.30 Uhr an der Grundschule Rosenthal noch rund 100 Menschen auf ihre Wahlzettel. Wählerin Dörthe Littger beschreibt t-online die Szenen: "Manche Leute holen sich Pizza, wir warten hier seit gut einer Stunde."

Wartende Wähler in Berlin: "Einige holen sich Pizza." (Quelle: privat/t-online)

Mitten im Telefonat kommt eine Helfer mit weiteren Wahlzetteln – der spöttische Applaus der Wähler ist zu hören. Offenbar kommt jedoch aber nur ein kleiner Haufen Wahlzettel. Littger: "Das sind ja rund 20 Stück, das reicht ja nie."

18.20 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen

Zwischen SPD und Grünen zeichnet sich bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ein knappes Rennen ab. Beide Parteien lagen am Sonntag in Prognosen von RBB und ZDF nahezu gleichauf, wie die Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichteten.

Die SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey kam demnach auf 21,5 bis 23 Prozent. Die Grünen, für die Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin ins Rennen ging, erreichten 22 bis 23,5 Prozent. Für die CDU sprachen sich laut den Prognosen 15 bis 17 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus. Die Linke erreichten demnach 14 bis 14,5 Prozent. Die FDP erreichte 7,5 bis 8 Prozent, die AfD lag zwischen 6,5 und 7 Prozent.

In der Prognose vom RBB führen die Grünen, in der des ZDF liegt die SPD vorn. Berlin wurde in den vergangenen Jahren von einem rot-rot-grünen Bündnis unter Führung der SPD regiert. Nach den Prognosen wäre eine Fortsetzung dieser Koalition rein rechnerisch möglich.

18.08 Uhr: Wahlhelfer beruhigt Bürger

In Berlin ist am Sonntag bei der Stimmabgabe wiederholt zu Pannen gekommen. Teilweise mussten Wähler stundenlang auf ihre Stimmabgabe warten, in mehreren Wahllokalen fehlten Stimmzettel – Nachschub kam zunächst nicht an. Ein Grund dafür soll der Berlin-Marathon sein, der am Sonntag in der Hauptstadt veranstaltet worden ist.

In Berlin-Pankow mussten Wahlhelfer Bürger beruhigen, die stundenlang auf ihre Stimmabgabe gewartet hatten. In einem Video ist ein junger Mann zu sehen, der versucht, Bürger zu beruhigen, die auch noch nach 18 Uhr – der eigentlichen Schließung der Wahllokale – wählen wollen. Der Mann kündigte eine Polizeieskorte an, die weitere Wahlzettel in das Wahllokal bringen soll. Dafür gab es Applaus der wartenden Bürger.

18 Uhr: Grüne vor SPD in erster Prognose

In der ersten Prognose zur Wahl des neuen Abgeordnetenhauses liegen die Berliner Grünen bei 23,5 Prozent. Die Sozialdemokraten kommen auf 21 Prozent. Auf Platz drei liegt die CDU mit 15 Prozent.

Die Linkspartei erhält in der Prognose 14,5 Prozent der Stimmen – die FDP landet mit 7,5 Prozent knapp vor der AfD mit sieben Prozentpunkten. Die sonstigen Parteien kommen auf 11 Prozent. Die Prognose stammt von Infratest dimap.

17.41 Uhr: Wahlchaos in Berlin – Bürger müssen auf Zettel warten

In der Hauptstadt ist es in mehreren Wahllokalen zu Problemen bei der Wahlabgabe gekommen. Lange Schlangen von mehreren hundert Metern bildeten sich, an mehreren Wahllokalen fehlten Stimmzettel. Wiederholt wurden Bürger aufgefordert, noch nach 18 Uhr ihre Stimme abzugeben.

Kurz vor Schließung der Wahllokale hat sich der Bundeswahlleiter zu Wort gemeldet. Auf Twitter teilte er mit: "Personen, die vor Ablauf der Wahlzeit (18 Uhr) erschienen sind und sich im Wahlraum oder aus Platzgründen davor befinden, sind zur Stimmabgabe zuzulassen."

Und weiter: "Nach Ablauf der Wahlzeit eintreffenden Personen ist der Zutritt zur Stimmabgabe zu sperren. Dafür sorgt der Wahlvorstand durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. ein Absperrband."

17.12 Uhr: AfD kritisiert Pannen in Wahllokalen

Die AfD fordert eine "lückenlose Aufklärung" der Pannen am heutigen Wahltag. Lange Warteschlangen, trotz hoher Briefwahlbeteiligung, fehlende oder falsche Stimmzettel seien "peinlich", so Fraktionschef Georg Pazderski.

Auch Beatrix von Storch, stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, hat die Probleme bei der Wahl in einigen Wahllokalen in Berlin scharf kritisiert: "Berlin richtet sich selbst. Rot-Rot-Grün bekommt nicht einmal eine Wahl organisiert", sagte sie t-online.

Den Berlin-Marathon auf den Tag der Wahl zu legen, sei "strunzdoof" gewesen. Auch mit der parallel zur Bundestagswahl laufenden Wahl zum Abgeordnetenhaus sei die Organisation aber "keine Raketenwissenschaft", die Probleme "unwürdig" und "Dritte-Welt-Niveau".

16.32 Uhr: Wahllokal improvisiert Wahlkabine

In einem Wahllokal in Berlin-Neukölln bildete sich am Nachmittag eine Schlage von etwa hundert Metern, berichtet ein t-online-Reporter. Anders als in vergangenen Jahren sollen in diesem Jahr zunächst nur zwei Wahlkabinen aufgebaut worden sein.

Später bauten die Wahlhelfer kurzerhand noch eine weitere Wahlkabine aus einem Tisch und einem Umzugskarton. Jedoch musste die Inbetriebnahme des Provisoriums erst durch die Landeswahlleitung abgesegnet werden. Das soll mehrere Stunden gedauert haben. Auch die Wartezeiten vor dem Wahllokal betrugen bis zu zwei Stunden.

Großer Andrang: Warum die Bundestagswahl wohl länger als bis 18 Uhr dauert

15.46 Uhr: Klimapolitik ist wichtiges Thema bei der Wahl

In der Berliner Innenstadt scheint das Klima ein entscheidender Faktor bei der Wahl zu sein. Das berichtet unser Reporter aus Warteschlangen vor Wahllokalen in Friedrichshain und Mitte. "Das ist auf jeden Fall eine Klimawahl", sagt Arzt Mazda Adli. Der 51-jährige hat seine Stimme in Mitte abgegeben.

Ander Perrino: Der Orchestermusiker wählt für seinen Sohn. (Quelle: Jannik Läkamp)

Viele Wahlberechtigte warten mit Freunden und Familie vor dem Wahllokal in der Hannoverschen Straße. So auch Ander Perrino. Er ist mit Frau und Sohn gekommen. Der 34-jährige Spanier darf nur die Bezirksverordnetenversammlung wählen. Er hofft hier auf eine starke Grüne. "Der Klimaschutz ist das wichtigste. Ich wähle für meinen Sohn mit."

Auch in Friedrichshain hat unser Reporter mit Wahlberechtigten geredet. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.01 Uhr: Wahllokalen gehen die Stimmzettel aus

Mehreren Wahllokalen in der Hauptstadt gingen am Nachmittag die Stimmzettel für die Abgeordnetenhauswahl aus. Das bestätigte die Bundeswahlleitung auf Twitter. In Charlottenburg-Wilmersdorf soll am Nachmittag an mehreren Orten kein Wahlzettel übrig gewesen sein, berichtet der "Tagesspiegel". Wegen des Berlin-Marathons sei es fraglich, ob es noch zu einer Nachlieferung komme.

In Friedrichshain seien ebenfalls einem Wahllokal die Stimmzettel ausgegangen, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet. Eine Wahlhelferin habe aber schnell Ersatz organisieren können. t-online erreicht zudem die Meldung, dass in einem Wahllokal in Pankow die Stimmzettel ausgegangen sind. Update: Mittlerweile sind in Pankow wieder Stimmzettel verfügbar.

14.30 Uhr: Wahlberechtigte warten lange, um Stimmen abzugeben

Aus ganz Berlin erreichen uns Meldungen über lange Warteschlangen vor den Wahllokalen in der Hauptstadt. Anne Helm, die Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, schreibt auf Twitter: "Ich habe eine Stunde angestanden um wählen zu können." Das kann auf eine hohe Wahlbeteiligung hindeuten. Darum heißt es bei ihr weiter: "Das ist ein gutes Zeichen."

Lange Schlange vor einem Wahllokal in Berlin-Pankow: In anderen Wahllokalen fehlen Stimmzettel. (Quelle: t-online)

Wählerinnen und Wähler müssen jedoch keine Angst haben, dass die Türen der Wahllokale um 18 Uhr schließen. Wer um 18 Uhr noch in der Warteschlange steht, darf noch wählen, heißt es aus der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin.

14.10 Uhr: Wahlbeteiligung gegen Mittag bei über 25 Prozent

In Berlin haben am Sonntag bis zwölf Uhr 27,4 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Wahlbeteiligung etwa so hoch wie bei der Bundestagswahl 2017, als es um die Uhrzeit 27,2 Prozent waren, wie die Landeswahlleiterin mitteilte.

Bei der Berechnung wird für diese Uhrzeit ein Drittel der beantragten Wahlscheine mitgerechnet. Nach den Angaben wurden insgesamt 988.201 Wahlscheine ausgestellt. Damit liegt die Zahl der Menschen, die sich die Briefwahlunterlagen haben zukommen lassen, 44 Prozent über der Bundestagswahl 2017. Vor vier Jahren waren es 686.177 Wahlscheine.

13.05 Uhr: Stimmzettel in falsche Wahllokale geliefert

In ein Wahllokal im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind Stimmzettel aus Charlottenburg-Wilmersdorf aufgetaucht. Die Wahlhelfenden haben auf eine Nachlieferung der richtigen Stimmzettel gewartet. Solange mussten die betroffenen Wahllokale schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

11.25 Uhr: Feuerwehr muss Wahlokal öffnen

In Berlin-Mitte standen am Sonntagmorgen Wahlberechtigte vor verschlossenen Türen. Die elektrische Schließanlage des Studierendenwerks sperrte die Wartenden aus. Der Wahlvorsteher rief die Feuerwehr. Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier.

10 Uhr: Rekordzahl an Abstimmungen an einem Tag

Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie derart viele Abstimmungen an einem Tag. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, anschließend beginnt ein wahrer Auszähl-Marathon.

Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus sind 2,45 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das Landesparlament besteht aus mindestens 130 Abgeordneten, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 160. Dieses Mal bewerben sich 34 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten um die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler. 2016 waren es 21.

9 Uhr: So wählte die Hauptstadt bei der letzten Berlin-Wahl

2016 hatte die SPD die Wahl mit gerade mal 21,6 Prozent der Zweitstimmen gewonnen – ihrem schlechtesten Ergebnis in Berlin seit 1946. Die CDU erreichte 17,6 Prozent und sank damit ebenfalls auf ein historisches Tief. Die Linke kam auf 15,6 Prozent, die Grünen auf 15,2 Prozent. Die AfD war mit 14,2 Prozent erstmals in das Abgeordnetenhaus eingezogen, die FDP schaffte 6,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 66,9 Prozent. SPD, Linke und Grüne bildeten eine Koalition.

Egal, wie das Wahlergebnis dieses Mal ausfällt – Berlin bekommt in jedem Fall eine neue Rathauschefin oder einen neuen Rathauschef. Denn der bisherige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kandidiert für den Bundestag. Beste Chancen, ihn abzulösen, haben letzten Umfragen zufolge mit SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey und ihrer Grünen-Konkurrentin Bettina Jarasch zwei Frauen.