Corona-Blog

Sieben-Tage-Inzidenz in Köln geht deutlich nach oben

11.03.2021, 06:39 Uhr | t-online

Der Inzidenzwert in Köln steigt weiter und liegt jetzt wieder über der 70er-Marke. Zudem wurden auch heute wieder weitere Todesfälle gemeldet.

Köln befindet sich weiterhin im Lockdown, doch es gibt erste Lockerungen. So ist die aktuelle Corona-Situation in der Domstadt.



Der Inzidenzwert in Köln ist von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 72,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.



Das Robert Koch-Institut meldet 149 neue Corona-Fälle, damit steigt die Gesamtzahl auf 34.997. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet (Gesamtzahl 548).

Am Mittwochmorgen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln 66,9, das gab das Robert Koch-Institut an.



Im Vergleich zum Vortag wurden 150 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Aufzählung stieg auf 34.848. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet, bei denen Menschen mit oder an Corona gestorben sind.

Am Dienstagmorgen hat das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 65,4 ausgewiesen. Insgesamt wurden 98 neue Infektionen gemeldet, sodass die Gesamtzahl aller Fälle seit Beginn der Zählung 34.698 beträgt. Es wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. In Köln sind bislang 544 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.



Grundschüler müssen weiterhin im Unterricht Masken tragen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag mitgeteilt. Geklagt hatten per Eilverfahren ein Zweitklässler aus Bielefeld und ein Erstklässler aus Köln. Sie sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Dem folgte der 13. Senat des OVG nicht. Die Maskenpflicht stelle beim aktuellen Infektionsgeschehen eine Schutzmaßnahme dar, die verhältnismäßig sei, teilte das Gericht mit.

In Köln sollen Bürger einmal in der Woche einen Gratis-Corona-Test machen können. Nachdem es zunächst kaum Möglichkeiten dazu gab, geht nun eine weitere Teststelle an den Start. Seit Dienstag wird auch im Parkhaus 3 der Lanxess-Arena getestet. Dort steht eine Drive-In-Schnellteststation zur Verfügung. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Montag, 8. März: Deutlich sinkende Inzidenz

Am Montagmorgen ist der Inzidenzwert in Köln deutlich gesunken und liegt derzeit bei 66,3. Es wurden 29 neue Corona-Fälle gemeldet, damit steigt die Gesamtzahl auf 34.600. Allerdings werden am Wochenende auch weniger Menschen getestet. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Sonntag, 7. März: Inzidenz fällt wieder



Der Inzidenzwert in Köln ist wieder leicht gefallen und liegt nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 72,3. Aktuell sind damit 1.348 Personen in Köln infiziert. Zudem vermeldet das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Gesamtzahl erhöht sich somit auf 540.



Samstag, 6. März: Inzidenz steigt weiter

Der Inzidenzwert in Köln steigt auch von Freitag auf Samstag weiter nach oben. Der Wert liegt laut Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 75,8. Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.0



Weitere Todesfälle wurden nicht vermeldet.



Freitag, 5. März: Inzidenz wieder gestiegen

Nachdem das Robert Koch-Institut am Donnerstag einen deutlich gesunkenen Inzidenzwert (72,0) vermeldet hatte, stieg die Zahl nun wieder an. Am Freitag beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 74,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Es gibt jedoch keine neuen Todesfälle. Somit bleibt die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in Köln auf 538.

Donnerstag, 4. März: Inzidenz sinkt deutlich



Zum ersten Mal seit Tagen meldet das Robert Koch-Institut einen gesunkenen Inzidenzwert. Er liegt nun bei 72 (Vortag: 77,6) Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Dazu meldete das Landeszentrum Gesundheit fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der verstorbenen Personen in Köln erhöht sich damit auf 538.

Mittwoch, 3. März: Inzidenz steigt erneut

Auch am Mittwoch vermeldet das Robert-Koch-Institut für Köln wieder steigende Zahlen: Der Inzidenzwert steigt den fünften Tag in Folge und liegt nun bei 77,6 (Vortag 76,3). Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Dazu meldete das Landeszentrum Gesundheit zwei weitere Todesfälle. Somit erhöht sich die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in Köln auf 533.



Dienstag, 2. März: Inzidenz nähert sich wieder der 80



Am Dienstagmorgen vermeldet das Robert Koch-Institut für Köln weiter gestiegene Zahlen: Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 76,3. Mit 102 neu registrierten Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl auf 33.964. Es gab einen weiteren Todesfall.

Montag, 1. März: Inzidenz steigt weiter

Auch am Montag vermeldete das Robert-Koch-Institut steigende Zahlen: Mit 99 neuen Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl in Köln auf 33.862. Der Inzidenzwert liegt nun bei 72. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 530.



Aktuelle Zahlen für Sonntag: Inzidenz über 70

Der Inzidenzwert für Köln steigt auch am Sonntag weiter an. Im Vergleich zu Samstag ist der Wert auf 70,7 (Vortag 68) gestiegen. Eine weitere Person ist an oder durch Covid-19 gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 530.

Aktuelle Zahlen für Samstag: Inzidenz steigt wieder leicht an

Für den Samstag meldet das Robert Koch-Institut wieder einen leicht gestiegenen Inzidenzwert von 68 (Vortag 66,6). Zwei weitere Personen sind laut des RKI an oder mit Covid-19 gestorben, die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 529.

Aktuelle Zahlen für Freitag: Inzidenz sinkt kaum

Am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für Köln einen leicht gesunkenen Inzidenzwert von 66,6. Mit 104 neu registrierten Corona-Fällen erhöht sich die Gesamtzahl auf 33.489. Es sind vier weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, somit liegt die Zahl der Todesfälle bei 527.

Donnerstag, 25. Februar: Corona-Ausbruch in Eisenwerk

Im Brühler Eisenwerk hat es 41 Corona-Fälle gegeben. Schon seit Anfang Februar sind dort immer wieder Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies bestätigte nun der Rhein-Erft-Kreis. 28 Mitarbeiter gelten mittlerweile wieder als genesen. Zu vier weiteren Fällen laufen noch die Untersuchungen. In dem Betrieb arbeiten 1.600 Mitarbeiter.

Aktuelle Zahlen für Donnerstag: Inzidenz sinkt leicht

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln einen leicht gesunkenen Inzidenzwert von 67,3. Es sind 147 neu registrierte Corona-Fälle hinzugekommen, somit erhöht sich die Gesamtzahl auf 33.385. Es wurden vier weitere Covid-19-Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 24. Februar: Maskenpflicht nun auch in Parks

Bereits ab Donnerstag gilt auch im Stadtgarten, am Aachener Weiher, im Volksgarten und im Jugendpark eine Maskenpflicht und zwar freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Um auf die Ausweitung der Maskenpflicht hinzuweisen, seien im Auftrag der Stadt Fahrrad-Rikschas im Einsatz, die bei Bedarf kostenlos OP-Masken an die Kölnerinnen und Kölner verteilen, teilte die Stadt mit.

Die Mund-Nasen-Bedeckung dürfe überall dort, wo die Maskenpflicht gilt, auch nicht zum Rauchen abgenommen werden. Für die Dauer des Verzehrs von Speisen oder Getränken dürfe sie lediglich im Stehen und im Sitzen abgenommen werden.

Aktuelle Zahlen für Mittwoch: Inzidenz steigt erneut

Bei der Entwicklung der Fallzahlen in Köln gibt es derzeit keine eindeutige Tendenz: Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut für die Stadt einen Inzidenzwert von 69,1, so hoch wie seit sechs Tagen nicht. In Köln wurden 91 weitere Corona-Fälle gemeldet, womit sich die Gesamtzahl auf 33.238 beläuft. Am Mittwoch wurden fünf weitere Todesfälle gemeldet, insgesamt liegt die Zahl der Toten damit bei 519.

Disclaimer: Da neue Infektionen zudem mit einer gewissen Verzögerung an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Häufig basieren die Werte auf unvollständigen Daten. Die aktuell gemeldeten RKI-Tageswerte stellen daher eine potenziell trügerische Momentaufnahme dar und sollten nicht ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der Pandemie herangezogen werden.