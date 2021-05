Corona-Lage

Inzidenz geht weiter zurück – Impfaktion muss pausieren

07.05.2021, 12:55 Uhr | t-online, dpa, AFP

Der Inzidenzwert in Köln sinkt derzeit stetig – wenn auch nur in kleinen Schritten. Nach dem Beginn der Sonderimpfungen in sozialen Brennpunkten muss die Aktion am Montag vorerst pausieren.

Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch den Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Am kommenden Montag sollten eigentlich die Sonderimpfungen in den sozial benachteiligten Stadtteilen fortgesetzt werden – doch das Projekt muss vorerst pausieren, weil kein Impfstoff zur Verfügung steht. Vom Land NRW gibt es bislang noch keine Zusage, wann Impfdosen nachkommen sollen – die Verteilung solle erst Anfang der Woche geklärt werden, hieß es zuletzt auf Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Die Logistik in Finkenberg sei jedoch vorbereitet und sobald Impfstoff zur Verfügung stehe, sei man startklar, sagte der zuständige Sozialraumkoordinator Jochen Schäfer.

Die Impfungen heute und morgen in Köln-Meschenich sind noch nicht von dem fehlenden Impfstoff betroffen – hier werden aktuell im Caritas-Zentrum Reste eines Zusatzkontingents des Landes und Überhang-Kapazitäten aus dem städtischen Impfzentrum verimpft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist erneut gesunken. Am Freitag wies das Robert Koch-Institut einen Wert von 176,6 aus. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 193,6. Innerhalb von 24 Stunden wurden 280 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Gesamtzahl erhöhte sich somit auf 49.778 Fälle. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Covid-17-Toten stieg auf 654 an.

Während es noch unklar ist, wie genau die Impfungen in sozial benachteiligten Stadtteilen weitergehen können, wird es am Wochenende eine Impfaktion in der Kölner Ditib-Zentralmoschee geben. "Wir hoffen damit Menschen zu erreichen, die bisher vielleicht nicht so viel Vertrauen in die Impfungen hatten", sagte die Kölner Impfärztin Nora Bertenburg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Impfangebot sei nicht auf Mitglieder der muslimischen Gemeinde beschränkt, sondern offen für alle, die in Ehrenfeld und Neuehrenfeld wohnen, berichtete der WDR. Für die Sonderimpfaktion stünden 2.000 Impfdosen von Astrazeneca zur Verfügung. Dabei handele sich um überschüssige Dosen aus dem Kölner Impfzentrum.

Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen für Köln eine Inzidenz von 177,7 ausgewiesen. Am Vortag lag die Inzidenz bei 180,3. Innerhalb von 24 Stunden kamen 278 Neuinfektionen hinzu. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 49.498. Die Todesfälle erhöhten sich um fünf auf 653.

Weitere Personengruppen der Priorität 3 können ab 8 Uhr einen Impftermin über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein online unter www.116117.de sowie telefonisch unter 0800 116 117 01 buchen.

Zu der Gruppe zählen unter anderem Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten, Beschäftigte an weiterführenden Schulen sowie Eltern von schwer erkrankten Kindern.

Nach dem Beginn der Impfungen in sozialen Brennpunkten in Köln will das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen im ganzen Land 100.000 Impfdosen für benachteiligte Stadtteile bereitstellen. Das kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Diese Menge werde das Land bündeln, ohne anderen Kommunen den Impfstoff wegzunehmen.

Wenn die Infektionszahlen in stark sozial benachteiligten Stadtteilen hoch blieben, habe das auch negative Auswirkungen auf die gesamte Stadt, begründete Laumann den Schritt. Für den leitenden Impfarzt in Köln, Jürgen Zastrow, ist das noch zu wenig. "Ich denke, das reicht für zehn Tage", sagte er t-online in einer ersten Reaktion.

Bereits ab dem morgigen Donnerstag öffnet das Land Impfungen für weitere Gruppen. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch mit. Termine können dann unter anderem von Impfwilligen vereinbart werden, die im Lebensmitteleinzelhandel, in der Justiz, Steuerfahndung oder an weiterführenden Schulen beschäftigt sind. Das Gleiche gelte für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können.

Inzidenz steigt leicht

Am Mittwochmorgen hat das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 180,3 gemeldet. Damit ist er im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Es wurden 246 Neuinfektionen gemeldet, damit erhöht sich die Gesamtzahl der mit dem Virus Infizierten seit Pandemiebeginn auf 49.220. Zwei weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 648.

Dienstag, 4. Mai: Stadt setzt Schwerpunktimpfungen in Chorweiler fort

Am Montag haben in Chorweiler die Sonderimpfungen für Bewohner besonders betroffener und dicht besiedelter Stadtteile begonnen. Zum Auftakt standen viele Menschen Schlange.

Menschen stehen für eine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna an: Die Stadt Köln hat im Stadtteil Chorweiler mit Impfungen in sozialen Brennpunkten begonnen. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Wie die Stadt nun mitteilte, wurden am ersten Tag der Schwerpunktimpfung 583 Impfdosen verimpft. Impfberechtigt sind Menschen, die im Stadtteil Chorweiler wohnen. Der Impfbus steht dort noch bis Donnerstagabend.

"Unser Ziel ist es, niemanden ungeimpft wegzuschicken": So liefen die Brennpunkt-Impfungen in Köln-Chorweiler

Inzidenz sinkt unter 180

Am Dienstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 153 neue Infektionsfälle für Köln. Der Inzidenzwert sinkt damit auf 178,7, die niedrigste Zahl seit mehr als zwei Wochen. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 48.974 Menschen mit dem Virus infiziert. Gemeldet wurden zudem sechs neue Todesfälle. Damit sind nun 646 an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Montag, 3. Mai: Andrang bei Sonderimpfungen

Die Stadt Köln hat im Stadtteil Chorweiler mit Impfungen in sozialen Brennpunkten begonnen. Das Land NRW hat für das Pilotprojekt zunächst 1.000 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Bilder zeigen, wie Menschen für die Corona-Schutzimpfung Schlange stehen.

Der Impfstoff hat den Vorteil, dass eine einzige Spritze ausreicht und nicht nach mehreren Wochen eine zweite Dosis nötig ist. Die Stadt Köln hofft allerdings auf noch deutlich mehr Impfdosen für das Projekt.

Inzidenzwert nahezu unverändert

332 neue Corona-Infektionen meldete das Robert Koch-Institut am Montagmorgen für Köln. Der Inzidenzwert steig um 0,7 Punkte auf 188,8. Insgesamt haben sich nun seit Beginner der Pandemie 48.821 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 640.

Sonntag, 2. Mai: Inzidenz steigt leicht an

Das Robert Koch-Institut hat am Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 188,1 für Köln und damit einen Anstieg um sieben Zähler ausgewiesen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 411 neue Infektionen gemeldet.

Zwei weitere Todesfälle wurden in Köln registriert, der in Zusammenhang mit Covid-19 steht. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 640.

Samstag, 1. Mai: Erste Erleichterungen für Geimpfte in NRW ab Montag

In Nordrhein-Westfalen gelten von diesem Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse dann etwa im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, teilte die Landesregierung am Samstag mit.

Inzidenz sinkt weiter

Das Robert Koch-Institut hat am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 181,7 für Köln ausgewiesen. Der Wert war wie bereits in den Tagen zuvor gesunken. Innerhalb von 24 Stunden wurden 296 neue Infektionen gemeldet.

Ein weiterer Todesfall wurde in Köln registriert, der in Zusammenhang mit Covid-19 steht. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 638.

Freitag, 30. April: Maßnahmen um zwei Wochen verlängert

Der Krisenstab der Stadt Köln hat die Allgemeinverfügung zu den Corona-Maßnahmen um weitere zwei Wochen verlängert. Das erklärte Krisenstabsleiterin Andrea Blome auf einer Pressekonferenz am Freitag. Die aktuell geltenden Bestimmungen, inklusive der nächtlichen Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr gelten somit mindestens bis zum 17. Mai. Zuvor hatte Oberbürgermeisterin Henriette Reker gesagt, dass die aktuell sinkenden Zahlen zeigten, dass der Maßnahmenkatalog wirke.

Inzidenz sackt unter 200

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen deutlich gesunkenen Inzidenzwert von 193,6. Damit ist er im Vergleich zum Vortag um 20 Zähler gefallen. 293 Neuinfektionen wurden registriert, damit erhöht sich die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 47.782. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 637.