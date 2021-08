Parteien, Kandidaten, Wahllokale

Alles, was Sie zur Bundestagswahl in Köln wissen müssen

30.08.2021, 20:23 Uhr | t-online

Wahlplakate zur Bundestagswahl 2021 hängen in Köln (Symbolbild): In vier Wahlkreise ist die Domstadt aufgeteilt. (Quelle: Manngold/imago images)

Am 26. September ist die Bundestagswahl – auch in Köln sind Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuz zu machen. Aber wer steht in der Domstadt überhaupt zur Wahl? Und wo finde ich mein Wahllokal? Hier werden alle wichtigen Fragen geklärt.

Ob am Ende Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz das Rennen macht, das entscheiden am 26. September die Wählerinnen und Wähler mit ihren beiden Stimmen. Genau 733.266 Kölner Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Wann und wo in Köln gewählt werden kann, welche Kandidaten zur Wahl stehen und alles was außerdem wichtig ist für die Bundestagswahl 2021, haben wir hier zusammengestellt.

Wer per Brief wählen möchte, kann dies bereits seit dem 23. August tun – hier haben wir für Sie alles, was Sie bei der Briefwahl in Köln beachten müssen, zusammengefasst. Vor Ort im Wahllokal kann am Sonntag, den 26. September von 8 bis 18 Uhr die Stimme abgegeben werden.

Für die Urnenwahl vor Ort gibt es in Köln bei der Bundestagswahl insgesamt 179 Wahlgebäude. Die Stadt Köln hat eine Übersicht inklusive einer Suche auf ihrer Webseite zur Verfügung gestellt. Alle Wählerinnen und Wähler erhalten außerdem bis spätestens 5. September ihre Wahlbenachrichtigung, auf der das Wahllokal verzeichnet ist.

In den Wahlräumen gilt laut einer neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht.

An der Bundestagswahl darf teilnehmen wer am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens drei Monaten in Deutschland eine Wohnung hat oder sich sonst gewöhnlich im Land aufhält sowie wer nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Außerdem dürfen im Ausland lebende volljährige Deutsche wählen, auf Grundlage des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes.

Die Stadt am Rhein ist in vier Wahlkreise aufgeteilt, wobei sich Mülheim einen mit der Stadt Leverkusen teilt. Mit der Erststimme werden die Direktkandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen gewählt – wer hier die relative Mehrheit erzielt, zieht so in den Bundestag ein.

Wahlkreis 93 – Köln I (Stadtbezirke Porz und Kalk sowie vom Stadtbezirk Innenstadt die Stadtteile Deutz, Altstadt/Nord sowie Neustadt/Nord)

Karsten Möring, CDU

Sanae Abdi, SPD

Reinhard Houben, FDP

Fabian Jacobi, AfD

Lisa-Marie Friede, Bündnis 90/Die Grünen

Madeleine Eisfeld, Die Linke

Aaron Yannick Baron von Kruedener, Die Partei

Detlef Hagenbruch, Freie Wähler

Elisabeth Höchtl, MLPD

Ralf Schäfer, Die Basis

Rebekka Müller, Volt

Martin Josef Przybylski, Einzelbewerber

Wahlkreis 94 – Köln II (Stadtbezirke Lindenthal und Rodenkirchen sowie vom Stadtbezirk Innenstadt die Stadtteile Altstadt/Süd sowie Neustadt/Süd)

Sandra von Möller, CDU

Marion Sollbach, SPD

Joachim Krämer, FDP

Luca Leittersdorf, AfD

Sven Lehmann, Bündnis 90/Die Grünen

Matthias W. Birkwald, Die Linke

Judit Géczi, Die Partei

Torsten Ilg, Freie Wähler

Mahdi Rezai, MLPD

Walter Hermann-Josef Stehling, DKP

Markus Hoffleit, Die Basis

Olivier Fuchs, Volt

Wahlkreis 95 – Köln III (Stadtbezirke Chorweiler, Ehrenfeld und Nippes)

Gisela Manderla, CDU

Rolf Mützenich, SPD

Volker Görzel, FDP

Jochen Haug, AfD

Katharina Dröge, Bündnis 90/Die Grünen

Michael Weisenstein, Die Linke

Stefan Pott, Die Partei

Norbert Theiß, Freie Wähler

Reiner Dworschak, MLPD

Songül Schlürscheid, Die Basis

Christopher Peterka, Volt

Maciej Podjaski, Einzelbewerber

Christoph Goldbeck, Einzelbewerber

Wahlkreis 101 – Leverkusen-Köln IV (Stadtbezirk Mülheim und das Stadtgebiet Leverkusen)

Serap Güler, CDU

Karl Lauterbach, SPD

Cornelia Besser, FDP

Christer Cremer, AfD

Nyke Slawik, Bündnis 90/Die Grünen

Beate Hane-Knoll, Die Linke

Frauke Claudia Petzold, Die Partei

Stephan Heintze, Freie Wähler

Jonathan Meier, MLPD

Dirk Sattelmaier, Die Basis

Jacqueline Blum, Einzelbewerberin

Bei der letzten Bundestagswahl haben bei den vier Kölner Wahlkreisen SPD und CDU je zwei für sich entschieden: In der nördlichen Innenstadt sowie Porz und Kalk im Wahlkreis Köln I siegte Karsten Möring von der CDU, nur 0,6 Prozentpunkte vor Martin Dörmann von der SPD.

Im Wahlkreis Köln II, also in Rodenkirchen, Lindenthal und der südlichen Innenstadt gewann Heribert Hirte das Direktmandat. Der CDU-Politiker steht in diesem Jahr jedoch nicht mehr zur Wahl, bei der Kandidatenkür unterlag der langjährige Abgeordnete Sandra von Möller.

In Ehrenfeld, Nippes und Chorweiler, dem Wahlkreis Köln III holte sich 2017 Rolf Mützenich von der SPD das Direktmandat. Die CDU-Kandidatin Gisela Manderla erreichte knapp fünf Prozentpunkte weniger als er.

Für Leverkusen und Mülheim sitzt seit 2005 der SPD-Politiker Karl Lauterbach im Bundestag – viermal hat er dort das Direktmandat holen können, beim letzten Mal mit 38,5 Prozent der Stimmen – knapp zwölf Prozent mehr als der CDU-Bewerber.

Stärkste Kraft wurde bei der Wahl 2017 in der Domstadt die CDU mit 26,4 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD folgte mit 23,0 Prozent, die FDP mit 13,8. Die Grünen erzielten 13,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, die AfD kam in Köln auf 7,2 Prozent.

Zum Vergleich: Bundesweit erzielte die CDU mit 26,8 ein sehr ähnliches Ergebnis, die SPD war mit 20,5 Prozent etwas schwächer. Die FDP und insbesondere die Grünen kamen auf ein deutlich besseres Ergebnis als in ganz Deutschland, die AfD erzielte in Köln mehr als 5 Prozentpunkte weniger.

Bei der letzten Wahl im Jahr 2017 gaben 75,8 Prozent der wahlberechtigten Kölnerinnen und Kölner ihre Stimme ab. Im Jahr 2013 waren es mit 72,5 Prozent deutlich weniger, bei der Bundestagswahl 2009 machten sogar nur 70,5 Prozent ihr Kreuz.