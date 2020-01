LIVESport-Tag im Live-Blog

Lewandowski will zum Rückrunden-Start gegen Hertha wieder fit sein

08.01.2020, 11:28 Uhr | t-online.de

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

FC-Bayern-München-Profi sieht Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Spielern. Seine Generation würde sich mit Entscheidungen der Trainer zufrieden geben, die jüngere Generation verlange oft eine Erklärung, sagte er in der "Sport Bild". Jüngeren werde auch oft "sofort der rote Teppich ausgerollt." Eine Wertung welche Generation besser sei, wolle er aber nicht vornehmen: "Die Welt verändert sich." Mehr lesen Sie hier.

Im ersten Training 2020 trainierten zwei Spieler aus den Nachwuchsmannschaften des TSV 1860 München mit den Profis. Das berichtete die "tz". Löwen-Trainer Michael Köllner lässt den 18-jährigen Ahanna Agbowo aus der U19 und den 16-jährigen Maxim Gresler aus der U17 Profiluft schnuppern.

Der Bayernstar und seine Freundin Shalimar Heppner haben die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bestätigt. Der Geburtstermin war schon im Dezember. Ob es sich bei dem Baby um einen Sohn oder eine Tochter handelt, haben die Eltern noch nicht verraten.

Bayern-Spieler Robert Lewandowski hatte sich nach dem letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga einer notwendigen Leistenoperation unterziehen müssen. Deshalb konnte er auch nicht ins Trainingslager des FC Bayern München mitreisen. Nun gibt es gute Nachtichten: Laut Coach Hansi Flick absolvierte er bereits eine Einheit auf dem Laufband in München. Lewandowski selbst zeigt sich zuversichtlich: "Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles nach Plan läuft, fit sein." Das sagte er den Kollegen der "Sport Bild". Die Partie findet am 19. Januar im Berliner Olympiastadion statt.

8.29 Uhr: Guten Morgen, München!

Hallo und willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus München. Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.