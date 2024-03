Aktualisiert am 14.03.2024 - 14:17 Uhr

Nach einem enttäuschenden Jahr 2023 testet die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Tagen in zwei Länderspielen gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) ihren Status quo. Wo steht das Team drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag zur Beantwortung dieser Frage auf einer Pressekonferenz seinen Kader für die anstehenden Partien bekannt gegeben – und dabei überrascht. Er verzichtet auf einige langjährige Stars und gibt einigen neuen Gesichtern eine Chance im DFB-Team.

Im Gegensatz gibt Nagelsmann gleich sechs neuen Akteuren die Möglichkeit, sich in dern Nationalelf in den Fokus zu spielen. Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Denis Undav vom VfB Stuttgart wurden erstmals nominiert. Vom FC Bayern steht Top-Talent Aleksandar Pavlović neu im Kader.

Überraschend sind vor allem zwei Namen. Jan-Niklas Beste von Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat es nach starken Leistungen in der Liga ins Aufgebot geschafft. Auch Senkrechtstarter Maxi Beier von der TSG Hoffenheim bekommt seine Chance.

Auch spannend: Nagelsmann nimmt gleich vier Torhüter mit in seinen Kader. Hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen duellieren sich Oliver Baumann und Bernd Leno um die Rolle der Nummer drei. Der TSG-Profi hatte zuletzt gegenüber t-online exklusiv von seinem EM-Traum erzählt und dem Wunsch, als dritter Keeper mit zum Turnier zu fahren.

Wie angekündigt: Kroos kehrt zurück

Auch Toni Kroos ist wieder mit dabei. Der Weltmeister war nach der EM 2021 bereits zurückgetreten, kündigte zuletzt aber sein Comeback an. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän İlkay Gündoğan.

Die erste Partie der DFB-Elf gegen die Franzosen findet in Lyon statt. Danach geht es für den DFB-Tross nach Frankfurt. Im Deutsche Bank Park findet das Heimspiel gegen die Niederlande statt. Die EM beginnt am 14. Juni. Im Eröffnungsspiel trifft Deutschland in München auf Schottland.