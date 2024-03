Damit hat das DFB-Team nach dem enttäuschenden Jahr 2023 den perfekten Start in das EM-Jahr 2024 hingelegt. Das Spiel gegen die Niederlande war derweil der letzte Test vor der endgültigen Kadernominierung für das Turnier. Voraussichtlich Mitte oder Ende Mai wird Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die EM bekannt geben. Im Anschluss stehen noch zwei Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland an, ehe Deutschland am 14. Juni in München im Auftaktmatch gegen Schottland die Europameisterschaft eröffnet.