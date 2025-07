Während Politiker noch über die Aktivrente diskutieren, arbeiten etliche Rentner schon heute. Was motiviert Menschen, im Alter noch oder wieder tätig zu sein, und was hält sie davon ab? Drei Erfahrungsberichte.

"Ich müsste das nicht machen"

Werner Hochreiner kann von seiner Rente gut leben. Er war unter anderem Verkäufer in der Solarbranche und lange Zeit Verkaufsleiter in einer bekannten Baumaschinenfirma. Im Februar 2024 hätte er nach 49 Jahren Arbeit in Rente gehen und sich mit seinen über 3.000 Euro brutto zufriedengeben können. Doch die Werkzeugfirma, in der er damals arbeitete, brauchte jemanden, der die internen Schulungen fortführt, die er gab. Also einigten sich beide Parteien auf einen Minijob, der nahtlos anschloss.