Bahn-Manager: Sanierung Hamburg-Berlin nur Zwischenschritt

Aktualisiert am 03.01.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bereits im vergangenen Jahr wurde an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg gebaut. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Mit der Riedbahn hat die Bahn die erste von 41 Generalsanierungen abgeschlossen. In diesem Jahr ist die Fernverkehrsstrecke zwischen Berlin und Hamburg dran. Was ist dabei die grĂ¶ĂŸte Herausforderung?

Die Deutsche Bahn will bis 2030 mehr als 40 vielbefahrene Korridore grundlegend modernisieren und so auch fĂŒr pĂŒnktlichere ZĂŒge sorgen. Den Anfang machte 2024 die sogenannte Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. In diesem Jahr folgt ab August die Strecke zwischen Hamburg und Berlin.