Fleischkonsum stabilisiert sich, Vegan-Trend lässt nach

In den vergangenen Jahren wurde in Deutschland immer weniger Fleisch produziert. (Archivbild) (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Wie ist die Entwicklung zu erklären? Der Yougov-Handelsexperte Robert Kecskes beobachtet veränderte Konsumgewohnheiten. "Der große Trend zu vegan und vegetarisch hat an Dynamik verloren, auch bei jüngeren Menschen." Der Fleischkonsum stabilisiere sich. Viele äßen zwar weniger, seien aber bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben und höherwertige Produkte zu kaufen. "Fleisch wird wieder als etwas wertigeres angesehen", so der Marktforscher.

Jeder Vierte isst täglich Fleisch oder Wurst

Knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland haben in den vergangenen 12 Monaten unverändert viel Fleisch und Wurst gegessen wie in den 12 Monaten zuvor. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. An der Befragung am 6. Februar nahmen 1.763 Erwachsene in Deutschland teil. 26 Prozent verzehrten demnach weniger Fleisch, lediglich 4 Prozent mehr.